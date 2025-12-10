Pai de Madeleine McCann fala à BBC em rara entrevista sobre desaparecimento da filha

BBC Madeleine McCann desapareceu em 2007, aos três anos de idade O pai da menina desaparecida Madeleine McCann pede maior fiscalização da imprensa britânica, depois de sua família ter sofrido tratamento "monstruoso" por setores da imprensa, segundo declarou à BBC. Ele afirma que a imprensa "interferiu repetidamente com a investigação" do desaparecimento de sua filha, em 2007. E acredita que que isso tenha dificultado as buscas.

Em uma rara entrevista, Gerry McCann contou ao programa Today, da BBC Rádio 4, que deseja a retomada da segunda fase do chamado Inquérito de Lorde Leveson, que foi cancelada. Ela teria examinado ações ilegais da imprensa e as relações entre jornalistas, políticos e a polícia. O príncipe Harry, duque de Sussex, veio a público apoiar o pai de Madeleine. Ele declarou que "defende firmemente todos os prejudicados por intromissões ilegais e antiéticas da imprensa". Madeleine McCann desapareceu aos três anos de idade, durante um período de férias da família em Portugal. Ela nunca foi encontrada. O príncipe expressou em declaração seu "total apoio à implementação das recomendações do Inquérito Leveson como reformas essenciais para proteger o público, defendendo ao mesmo tempo o jornalismo livre, justo e responsável".

McCann declarou à BBC que, nos meses que se seguiram ao desaparecimento da filha, sua família teve "jornalistas indo até a casa e fotógrafos batendo literalmente suas câmeras contra a janela do nosso carro, com os gêmeos de dois anos de idade apavorados no banco de trás". "Tivemos sorte de sobreviver", contou ele. "Recebemos imenso apoio, mas posso dizer que houve momentos em que me senti como se estivesse afundando. E era, principalmente, por causa da imprensa." "Foi o que aconteceu e a forma como tudo estava sendo retratado, com você sendo sufocado e enterrado", relembra ele. "Parecia que não havia como sair daquilo."

McCann destaca que, mais de um ano depois da chegada dos trabalhistas ao poder no Reino Unido, "a regulamentação da imprensa deixou de ser prioridade". Ele e sua esposa Kate fazem parte de um grupo de mais de 30 pessoas que assinaram uma carta que foi enviada ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pedindo que ele reverta a decisão tomada pelo governo conservador anterior, em 2018, de não prosseguir com a segunda fase do Inquérito Leveson. Entre os signatários, estão as famílias das vítimas do desastre de 1989 em Hillsborough, a maior tragédia da história do futebol inglês, e a mãe da apresentadora de TV Caroline Flack, encontrada morta no seu apartamento aos 40 anos de idade, em fevereiro de 2020.

'É necessário tomar medidas' A BBC teve acesso à carta, que pede uma reunião com o primeiro-ministro britânico. "Entendemos que você reservou tempo recentemente para se reunir com o presidente da News Corp., Lachlan Murdoch", segundo a carta. "Esperamos que, agora, você se reúna com alguns dos cidadãos britânicos cujas vidas foram viradas do avesso pelas práticas ilegais e abusos associados à sua empresa."