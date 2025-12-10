María Corina Machado não irá pessoalmente receber Nobel da Paz e seu paradeiro é desconhecido

Odd ANDERSEN / AFP via Getty Images María Corina Machado foi premiada por seus "incansáveis esforços para promover os direitos e as liberdades na Venezuela" María Corina Machado, líder da oposição venezuelana laureada com o Prêmio Nobel da Paz, não participará nesta quarta-feira (10/12) da cerimônia de entrega do prêmio em Oslo (Noruega), informou o Instituto Nobel Norueguês. A expectativa era que Machado participasse da cerimônia na Prefeitura de Oslo, ao lado do rei Harald 5º, da rainha Sonja e de líderes latino-americanos, entre eles os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do Equador, Daniel Noboa.

Houve especulações sobre a presença da premiada nos dias anteriores ao evento mas, até o momento, seu paradeiro é desconhecido. "Infelizmente, ela não está na Noruega e não estará no palco da Prefeitura de Oslo às 13h, quando a cerimônia começar", disse Kristian Berg Harpviken, diretor do instituto e secretário permanente do órgão de seleção, à emissora pública norueguesa NRK. Apesar da ausência, a cerimônia está mantida, e será a filha de Machado, Ana Corina Sosa Machado, quem receberá o prêmio e fará um discurso em nome da mãe, acrescentou Harpviken. Em outubro, o comitê do Prêmio Nobel decidiu conceder o prêmio à líder da oposição por seus "esforços incansáveis para promover os direitos e liberdades na Venezuela" e por defender "uma transição justa e pacífica para a democracia".

"María Corina Machado dedicou anos à luta pela liberdade do povo venezuelano", ressaltou a instituição, que acrescentou que "o controle férreo do poder por parte do governo venezuelano e sua repressão contra a população não são fenômenos únicos no mundo". "Meu Deus... Não tenho palavras", foi a primeira reação da líder da oposição ao saber, em outubro passado, que havia se tornado a primeira venezuelana a receber o prêmio. "Este é o feito de um movimento, de uma sociedade. Certamente não mereço um prêmio assim, mas o recebo com humildade e gratidão em nome do povo da Venezuela", afirmou durante conversa telefônica com Harpviken, também presidente do Comitê Norueguês do Prêmio Nobel de Paz.

A presença de María Corina Machado havia sido anunciada semanas antes pelo Instituto Nobel norueguês — por isso se acreditava que ela viajaria até a capital norueguesa. A líder da oposição não é vista em público desde 09/01, quando liderou uma manifestação em Caracas contra a juramentação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para um terceiro mandato consecutivo. No fim de 2024, Machado informou que passaria à clandestinidade, em meio à onda de repressão com que as autoridades venezuelanas responderam aos protestos desencadeados após os resultados questionados das eleições presidenciais, que deixaram mais de 2 mil detidos, entre eles dezenas de líderes opositores.

Lise Åserud / NTB / AFP via Getty Images A filha de Machado, Ana Corina, havia viajado a Oslo para acompanhar a mãe e será quem receberá o prêmio em seu nome A líder se tornou a principal voz da dissidência contra o governo de Maduro, no poder desde 2013, quando Hugo Chávez (1954-2013) morreu. Em outubro de 2023, ela foi escolhida como candidata unificada da oposição nas eleições primárias, mas as autoridades lhe impediram de disputar a eleição presidencial realizada em 28/07/24. Ainda assim, Machado não ficou de braços cruzados e apoiou o diplomata Edmundo González Urrutia, que, segundo registros obtidos pela oposição, venceu os comícios com 66% dos votos. Mesmo assim, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou Maduro vencedor sem apresentar provas que justificassem a decisão.