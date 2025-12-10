EUA podem exigir que turistas apresentem histórico de redes sociais dos últimos 5 anos para entrar no país

Getty Images O governo Trump intensificou o controle de fronteiras desde que retornou à Casa Branca Turistas de dezenas de países, incluindo o Reino Unido, Japão e França, poderão ser solicitados a fornecer um histórico de seus últimos cinco anos nas redes sociais como condição para entrar nos Estados Unidos, sob uma nova proposta apresentada por autoridades americanas. Essa nova condição afetaria pessoas de dezenas de países que são elegíveis para visitar os Estados Unidos por 90 dias sem visto, desde que tenham preenchido o formulário do Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem (ESTA, na sigla em inglês).

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, o presidente Donald Trump tomou medidas para reforçar as fronteiras dos Estados Unidos de forma mais geral, citando a segurança nacional como razão principal. Analistas dizem que esse novo plano coloca um obstáculo para possíveis visitantes, além de ferir seus direitos digitais. Alex Wong/Getty Images Desde que retornou à Casa Branca, Trump tem reforçado seu controle de fronteiras Os Estados Unidos esperam um fluxo maior de turistas estrangeiros no próximo ano, já que vão sediar a Copa do Mundo de futebol masculino junto com Canadá e México, além das Olímpiadas de 2028 em Los Angeles. O documento da proposta foi apresentado pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês) e pelo Departamento de Segurança Interna (DHS), do qual a agência faz parte.

A mídia americana informou que o documento foi publicado no Registro Federal, que é o diário oficial do governo dos EUA. A BBC solicitou comentários sobre o assunto ao DHS. A proposta diz que "o elemento de dados vai solicitar que os aplicantes ao ESTA forneçam suas redes sociais nos últimos 5 anos", sem dar mais detalhes sobre quais informações específicas serão solicitadas. O ESTA atual exige uma quantidade comparativamente limitada de informações dos viajantes, assim como um pagamento único de US$ 40 (R$ 220). Ele está disponível para cidadãos de cerca de 40 países — incluindo Reino Unido, Irlanda, França, Austrália e Japão — e permite que eles visitem os EUA várias vezes durante um período de dois anos.

Além da coleta de informações das redes sociais, o novo documento propõe que sejam recolhidos números de telefone e endereços de email usados pelo aplicando nos últimos cinco e dez anos, respectivamente, e mais informações sobre seus familiares. O texto menciona uma ordem executiva de Trump em janeiro, intitulada "Protegendo os Estados Unidos de terroristas estrangeiros e outras ameaças à segurança nacional e segurança pública". Getty Images Proposta afetaria pessoas de vários países, incluindo Reino Unido, Japão, França, que podem preencher um formulário ESTA em vez de solicitar um visto de turismo O governo Trump anunciou anteriormente que analisaria perfis de redes sociais ao avaliar solicitações de estrangeiros para vistos de estudante ou H1B para trabalhadores qualificados.

O Departamento de Estado disse que vai analisar a "presença online" dos solicitantes e seus dependentes, e que as configurações de privacidade em todas as redes sociais devem estar públicas para que essa triagem possa acontecer. Um anúncio no site da Embaixada e do Consulado dos Estados Unidos no México afirma que alguns solicitantes de visto devem listar todos os nomes de usuários de cada plataforma que usaram nos últimos cinco anos. E avisa que caso alguma rede social não for listada, vistos podem ser negados. Um funcionário do Departamento de Estado disse sobre a política de vistos de estudante: "Os cidadãos americanos esperam que seu governo faça todo o possível para tornar nosso país mais seguro, e é exatamente isso que a Administração Trump está fazendo todos os dias."