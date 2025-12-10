Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA apreendem navio petroleiro perto da Venezuela, diz Trump
Agência BBC

Os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro perto da Venezuela, disse o presidente americano Donald Trump nesta quarta-feira (10/12).
"Como vocês provavelmente sabem, acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande... o maior já apreendido, na verdade... vocês verão isso mais tarde e conversaremos sobre isso com outras pessoas", disse Trump a jornalistas durante um evento na Casa Branca.

A agência de notícias Reuters afirma que o petroleiro foi apreendido em uma operação liderada pela Guarda Costeira dos EUA, segundo três autoridades americanas ouvidas sob anonimato.

A ação ocorre em um momento em que os EUA vêm reforçando sua presença militar no Caribe, em uma operação que, segundo o governo americano, visa combater o narcotráfico.

O governo venezuelano diz acreditar que os EUA estão tentando depor o presidente Nicolás Maduro.

A BBC News solicitou um posicionamento do governo venezuelano.

Essa reportagem está em atualização

