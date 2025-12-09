Deputado Glauber Braga ocupa Mesa Diretora da Câmara em dia de votação que pode reduzir pena de Bolsonaro

Mariana Schreiber e Mariana Alvim - Da BBC News Brasil em São Paulo

Mariana Schreiber e Mariana Alvim - Da BBC News Brasil em São Paulo Autor

Parlamentar do PSOL está respondendo a um processo interno por falta de decoro parlamentar após ter empurrado e chutado um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).

Ele precisou ser retirado do local pela Polícia Legislativa Federal.

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) ocupou na tarde desta terça-feira (09/12) a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados após o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciar que será analisado na próxima semana um processo que pode cassar o mandato de Braga.

Motta anunciou que a Câmara vai analisar no dia 17 de dezembro processos contra o deputado do PSOL e mais dois parlamentares, Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Por conta da confusão, a imprensa foi retirada do plenário da Câmara.

Braga está respondendo a um processo interno por falta de decoro parlamentar após ter empurrado e chutado um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costenaro, em 2024. Por isso, Braga pode perder seu mandato.

Também nesta terça, Motta anunciou a votação de um projeto que pode reduzir as penas de pessoas condenadas por atos golpistas entre 2022 e 2023, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).