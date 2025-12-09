Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputado Glauber Braga ocupa Mesa Diretora da Câmara em dia de votação que pode reduzir pena de Bolsonaro
Agência BBC

Parlamentar do PSOL está respondendo a um processo interno por falta de decoro parlamentar após ter empurrado e chutado um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).
Autor Mariana Schreiber e Mariana Alvim - Da BBC News Brasil em São Paulo
Glauber na mesa-diretora
Reprodução/Instagram
Glauber ocupou a cadeira da Presidência da Câmara

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) ocupou na tarde desta terça-feira (09/12) a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados após o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciar que será analisado na próxima semana um processo que pode cassar o mandato de Braga.

Ele precisou ser retirado do local pela Polícia Legislativa Federal.

Motta anunciou que a Câmara vai analisar no dia 17 de dezembro processos contra o deputado do PSOL e mais dois parlamentares, Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Por conta da confusão, a imprensa foi retirada do plenário da Câmara.

Braga está respondendo a um processo interno por falta de decoro parlamentar após ter empurrado e chutado um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costenaro, em 2024. Por isso, Braga pode perder seu mandato.

Também nesta terça, Motta anunciou a votação de um projeto que pode reduzir as penas de pessoas condenadas por atos golpistas entre 2022 e 2023, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

