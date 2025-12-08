O que se sabe sobre o roubo das obras de Matisse e Portinari em São Paulo

Instagram/BMA Foram levadas oito gravuras de Matisse e cinco de Portinari Em ação criminosa ocorrida na manhã de domingo (7/12) dois bandidos armados invadiram a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no centro de São Paulo, e roubaram obras do francês Henri Matisse (1869-1954) e do brasileiro Candido Portinari (1903-1962). Foram levadas oito gravuras do primeiro e cinco do outro, segundo informou, em nota divulgada à imprensa, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa da cidade. As obras faziam parte da exposição Do Livro Ao Museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade, que se encerrava no domingo.

De acordo com a administração municipal, as gravuras, assim como todas as obras expostas, contavam com seguro. O prefeito Ricardo Nunes declarou, no domingo, que os criminosos foram identificados pelas câmeras de segurança e estão sendo procurados pela polícia. Um funcionário da pasta afirmou à reportagem que, pelas imagens colhidas pela câmera, fica claro que os bandidos sabiam exatamente quais gravuras pretendiam levar. A ação foi rápida. Todas as obras subtraídas estavam no mesmo setor da exposição. De acordo com o servidor, que pediu para não ter seu nome divulgado, tudo indica que os autores do roubo tenham visitado anteriormente a exposição pelo menos uma vez. A mostra entrou em carta no dia 4 de outubro, com entrada gratuita. E os trabalhos de Matisse e de Portinari foram amplamente divulgados como destaques. Em nota publicada no domingo, a Secretaria de Segurança Pública detalhou que os dois homens armados renderam uma vigilante e um casal que visitava a mostra. Como era de manhã, o local estava tranquilo.

Os criminosos seguiram até a cúpula de vidro da instituição e ali pegaram as pinturas de Matisse e de Portinari. Colocaram tudo em uma sacola de lona e, então, fugiram pela porta principal. As oito obras de Matisse roubadas foram Le Clown, Le Cirque, Monsieur Loyal, Cauchemar de L'Eléphant Blanc, Le Codomas, La Nageuse Dans L'Aquarium, L'Avaleur de Sabres e Le Cowboy. Já as gravuras de Portinari eram de uma série sobre o romance Menino de Engenho, de José Lins do Rego (1901-1957). A exposição foi realizada em parceria pela biblioteca com o museu. Ficou em cartaz desde o início de outubro até ontem e celebrou a conexão histórica de ambas as instituições com o modernismo, tendo como fio condutor o papel do sociólogo, artista e escritor Sérgio Milliet (1898-1966), que dirigiu a Mário de Andrade e ajudou a fundar o MAM — foi diretor artístico do museu e organizou três bienais, na época em que estas eram realizadas pela entidade.

As instituições e os artistas Considerada a mais importante biblioteca pública de São Paulo, a Mário de Andrade foi fundada há 100 anos e é a mais antiga coleção pública de livros do município. Tem hoje o segundo maior acervo documental do país, somente atrás da Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro. Entre livros, periódicos, mapas, fotos e outros documentos, são mais de 7 milhões de itens em suas coleções. Já o Museu de Arte Moderna, cuja sede atual fica no Parque do Ibirapuera, é uma instituição fundada em 1948, sob inspiração do homônimo nova-iorquino, o MoMA. Em seu acervo, de cerca de 5 mil obras, predominam criações de artistas brasileiros do século 20.