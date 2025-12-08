'Isca de raiva' das redes sociais é eleita termo do ano por dicionário britânico

Getty Images "Isca de raiva" é um termo que descreve táticas manipuladoras usadas para estimular o engajamento online Você se irrita cada vez mais ao rolar o feed das redes sociais? Se a resposta for sim, você pode estar caindo na "isca de raiva" (rage bait, em inglês), expressão escolhida pela Oxford University Press como palavra ou frase do ano.

"Isca de raiva" é um termo que descreve táticas manipuladoras usadas para estimular o engajamento online. Segundo a editora do dicionário, o uso da expressão triplicou nos últimos 12 meses. "Isca de raiva" superou outros dois finalistas — aura farming (cultivo de aura, em tradução livre) e biohack (intervenção no próprio corpo) — para receber o título. Confira abaixo a explicação dos termos. A lista de palavras tem o objetivo de refletir alguns dos estados de espírito e das conversas que marcaram 2025. O que é 'isca de raiva'? Mesmo que o termo seja novo para muita gente, quem usa as redes sociais provavelmente já foi alvo de "isca de raiva".

Segundo a Oxford University Press, editora do Oxford English Dictionary, a expressão se refere a conteúdos publicados de forma deliberada para provocar raiva ou indignação, por serem frustrantes, provocativos ou ofensivos. Esse tipo de postagem costuma ser usada para aumentar o tráfego de sites ou perfis de redes sociais. O mecanismo lembra o do "clickbait", em que um título atrai o leitor para um artigo ou vídeo. No caso da "isca de raiva", porém, o objetivo é mais específico: irritar o público.

O que significam as outras palavras selecionadas? Aura farming (cultivo de aura, em tradução livre): construção de uma persona carismática ou atraente, cultivada ao agir ou se apresentar de modo a transmitir, de forma sutil, confiança, charme ou certo ar de mistério.

Biohack: tentativa de melhorar ou otimizar o desempenho físico ou mental, a saúde, a longevidade ou o bem-estar por meio de mudanças na alimentação, em rotinas de exercício ou no estilo de vida, além do uso de drogas, suplementos ou dispositivos tecnológicos. As três expressões finalistas passaram por votação pública, cujo resultado ajudou a orientar a decisão final dos especialistas em linguagem da Oxford University Press. "O fato de o termo rage bait existir e ter registrado um aumento tão expressivo de uso mostra que estamos mais atentos às táticas de manipulação que nos capturam online", disse Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages. "Antes, a internet buscava atrair nossa atenção estimulando a curiosidade em troca de cliques. Agora, há uma mudança clara para o sequestro e a influência das emoções e das respostas do público."