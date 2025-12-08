A doutrina de 200 anos que Trump usa para aplicar pressão militar sobre América Latina

Getty Images Quando a Casa Branca divulgou, na sexta-feira, a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos (National Security Strategy), um detalhe chamou a atenção de diplomatas e especialistas em relações internacionais: o documento cita nominalmente a Doutrina Monroe, formulada há mais de dois séculos, e diz que Washington deve "retomar" seus princípios no relacionamento com a América Latina. A referência reacende uma das ideias mais antigas — e controversas — da política externa americana.

Criada em 1823, a Doutrina Monroe afirmava que qualquer intervenção de potências europeias no hemisfério ocidental seria vista pelos EUA como uma ameaça direta à sua segurança. Ao mesmo tempo, estabelecia a região como uma esfera prioritária de interesse estratégico dos Estados Unidos. Dias antes da divulgação da estratégia, o presidente Donald Trump publicou uma mensagem oficial marcando o aniversário da Doutrina Monroe. No texto, ele descreveu o princípio criado no século 19 como "fundamental" para a história dos EUA e disse que sua administração está comprometida com a proteção do hemisfério ocidental.

A coincidência entre a mensagem presidencial e a publicação da estratégia nacional reforçou a leitura de que Washington deseja recolocar a América Latina no centro de sua política externa. Por que a menção à Doutrina Monroe agora? Segundo o documento divulgado na sexta, o governo Trump considera que ameaças externas na América Latina — especialmente a influência econômica e tecnológica da China e a presença de redes criminosas transnacionais — exigem uma postura mais ativa de Washington. O texto menciona que os EUA "devem recuperar a clareza estratégica" da Doutrina Monroe para garantir estabilidade regional e impedir que "adversários" fortaleçam presença militar ou econômica em países do hemisfério.

A nova estratégia também descreve a América Latina como um "front central" na disputa geopolítica contemporânea, justificando o reposicionamento de recursos militares, diplomáticos e de inteligência. O documento afirma que alianças hemisféricas devem ser reforçadas e que Washington "não aceitará interferências hostis" na região. O que foi a Doutrina Monroe A Doutrina Monroe surgiu em um contexto de disputa imperial. Em 1823, os Estados Unidos buscavam evitar que potências europeias - especialmente Espanha, França e Grã-Bretanha - retomassem influência sobre territórios recém-independentes na América Latina.

O presidente James Monroe apresentou então uma política baseada em dois pilares: a oposição a qualquer tentativa europeia de recolonização ou intervenção no continente, que seria interpretada como ameaça à segurança dos EUA, e o compromisso de que Washington não se envolveria em conflitos internos da Europa, preservando seu próprio espaço geopolítico. Com o passar das décadas, no entanto, a doutrina deixou de ser apenas uma declaração de princípios defensivos. Especialmente a partir do fim do século 19, ela passou a ser reinterpretada por diferentes governos dos Estados Unidos como justificativa para intervenções diretas ou indiretas no Caribe e na América Central. O chamado Corolário Roosevelt, de 1904, ampliou a ideia original ao afirmar que os EUA poderiam intervir em países da região para "estabilizar" governos considerados incapazes de cumprir obrigações internacionais.