'É como dirigir até o limite da civilização': uma aventura pela desafiante Carretera Austral do Chile

Alamy A Carretera Austral é uma das viagens por terra mais espetaculares do mundo A balsa vinda de Hornopirén deslizava sobre as águas enquanto a parte continental do Chile desaparecia na névoa. Mais adiante ficava o pequeno povoado de Caleta Gonzalo e o verdadeiro início da Carretera Austral, a lendária Ruta 7 chilena.

Construída pelos militares chilenos na década de 1970, essa estrada parcialmente pavimentada se estende por 1.240 km, de Puerto Montt a Villa O'Higgins, e conecta comunidades patagônicas antes isoladas em um dos terrenos mais inóspitos do planeta. O percurso é tão insólito que dirigir por ele dá a sensação de uma jornada até o limite da civilização. Rochas, lagos e florestas A construção da estrada exigiu décadas de escavação em granito maciço, travessia de torrentes furiosas e abertura de um caminho onde não deveria haver nenhum. Mesmo hoje, alguns trechos permanecem sem pavimentação.

Minha pequena caminhonete alugada muitas vezes parecia estar sendo desgastada até o último parafuso. A paisagem, no entanto, compensava tudo: antigas florestas de lariço, fiordes chilenos espetaculares, os Andes cobertos de neve e lagos turquesa alimentados por geleiras. Eu havia planejado percorrer os 630 km entre Chaitén e Bahía Murta, minha próxima parada, em um único dia devido à falta de tempo.

Seria uma longa jornada em qualquer viagem, mas na estrada mais solitária da Patagônia, rapidamente se tornou um desafio. Em um pequeno café à beira da estrada, onde parei para comer em asado (uma espécie de churrasco), conversei com alguns caminhoneiros locais. Assim que souberam das minhas ambições em Bahía Murta, os motoristas não conseguiram esconder um sorriso de quem sabia algo que eu não sabia. Egle Gerulaityte Estrada no extremo sul do Chile é rota lendária entre viajantes em busca de aventura e natureza Logo entendi por que os moradores locais se apegavam tanto aos seus robustos veículos 4x4. Subir as curvas de cascalho solto que serpenteavam pela serra exigia toda a minha concentração e habilidade. Eu me agarrava ao volante, rezando para que o sistema de freios ABS funcionasse.

Ao passar por Puyuhuapi, conhecida por suas fontes termais naturais, a estrada nivelou-se com alguns trechos de asfalto à medida que me aproximava de Coyhaique, a última cidade grande na rota. Depois disso, o que apareceriam seriam pequenos povoados com mercearias pequenas que também funcionavam como correios, cafés, postos de gasolina e lojas de pesca, tudo ao mesmo tempo. A estrada se estirou brevemente antes de mergulhar novamente em trilhas de cascalho que serpenteavam por florestas escuras e antigas e contornavam as margens de rios de águas bravas com os picos imponentes dos Andes de ambos os lados.