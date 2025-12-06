O que fazer se você não gosta do parceiro da sua amiga

Netflix Na série 'Sunset - Milha de Ouro', Chrishell Stause (direita) se afastou de Emma Hernan por causa do parceiro Era para ser um reality show sobre as maiores e mais belas casas de Los Angeles — mas são as pessoas responsáveis pelas suas vendas que frequentemente roubam a cena. Os episódios mais recentes da série da Netflix 'Sunset - Milha de Ouro', agora em sua nona temporada, iniciaram um debate sobre como lidar com o parceiro "tóxico" de uma amiga. Duas estrelas do programa — as corretoras de imóveis Chrishell Stause e Emma Hernan — têm brigado na frente e atrás das câmeras por causa do namorado de Emma, Blake Davis, de quem Chrishell não gosta.

A situação chegou a um ponto máximo durante o episódio final da temporada. E gerou debates na internet sobre se é possível continuar amiga de alguém nessa situação. Conversamos com uma mulher com experiência real com esse dilema e duas especialistas em relacionamento sobre o que fazer nesse contexto. Amizade abalada Netflix Chrishell e Emma ficaram amigas durante as gravações do reality No programa, Chrishell, de 44 anos, diz que nunca aprovou o relacionamento de Emma com o empreendedor imobiliário Blake Davis. Chrishell alega que ele fez "love bombing" (bombardeio de amor) com Emma no início do relacionamento e que havia "enormes sinais de alerta". O love bombing frequentemente envolve alguém chendo um parceiro com presentes, atenção e fazendo várias promessas.

Emma disse à publicação online da Netflix que "não culpa" Chrishell por tentar protegê-la, mas que gostaria que a ex-amiga "desse um passo atrás e percebesse" seu nível de amor e apoio. Ela também disse: "Tenho aproveitado meu tempo com ele... Todos podem dizer o que quiserem — ou podem amá-lo ou odiá-lo. Mas, no fim das contas, é minha escolha com quem eu fico." Alguns já vivenciaram situações semelhantes.

Hannah, que não quis dar seu sobrenome, disse à BBC News que rompeu com sua amiga de longa data, Georgia — nome fictício — por causa de um parceiro. Hannah diz que Georgia "tinha um histórico de namorar pessoas não muito legais" e se mudou de Londres com um novo parceiro que "a pediu em casamento muito rápido, acho que em cerca de um ano". Parecia que Georgia estava "sob o feitiço dele" — e então, numa saída à noite antes do casamento, Hannah diz que o noivo de Georgia fez comentários sexuais sobre ela. "Ele veio até mim e começou a me dizer todas as coisas que queria fazer comigo de uma forma muito detalhada e explícita."

Ela diz que a experiência foi "muito desconfortável" e "veio do nada". Quando Hannah contou a Georgia sobre isso alguns dias depois, Georgia "tentou minimizar e dizia coisas como 'ele faz isso com todas as amigas dele' e eu tentava explicar a ela que ele estava dizendo coisas realmente inapropriadas", diz Hannah. O que você pode fazer? A especialista em relacionamentos e conselheira Anna Williamson, que trabalha como especialista em namoros no programa Celebs Go Dating (Celbridades em Busca de um Par, em tradução livre) do Channel 4 da Inglaterra, diz que tentar apoiar uma amiga se você está preocupada com o parceiro dela pode ser difícil.