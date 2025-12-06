Afeganistão e Paquistão trocam novos ataques na fronteira

Getty Images Novos focos de conflitos foram registrados perto da cidade fronteiriça afegã de Spin Boldak, que tem sido palco de confrontos mortais nos últimos meses (foto de outubro de 2025) A fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão virou palco de novos conflitos armados. Cada lado acusa o outro de violar um frágil cessar-fogo estabelecido em outubro.

Entre a noite de sexta-feira (5/12) e a manhã de sábado (6/12), moradores fugiram da cidade afegã de Spin Boldak, que fica num ponto da fronteira de 2,6 mil km que separa os dois países. Um profissional de saúde na cidade vizinha de Kandahar disse à BBC que quatro corpos foram levados para um hospital local. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Três teriam ficado feridas no Paquistão. Foram registrados confrontos esporádicos entre os dois países nos últimos meses, enquanto o governo do Talebã afegão também acusa o Paquistão de realizar ataques aéreos dentro do país. Cessar-fogo frágil Os dois lados confirmaram a troca de tiros durante a noite de sexta-feira (5/12), mas cada um culpou o outro por iniciar o combate, que durou cerca de quatro horas.

Mosharraf Zaidi, porta-voz do primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, acusou o Talebã de fazer "disparos não provocados". "Nossas forças armadas deram uma resposta imediata, adequada e intensa. O Paquistão permanece totalmente em alerta e comprometido em garantir a integridade territorial e a segurança de seus cidadãos", complementou ele. Enquanto isso, um porta-voz do Talebã disse que o Paquistão "mais uma vez iniciou ataques" e que foi "forçado a responder".

Moradores do lado afegão da fronteira disseram que a troca de tiros começou por volta das 22h30, horário local, de sexta-feira (6/12). Imagens da área mostram um grande número de afegãos fugindo a pé e em veículos. Ali Mohammed Haqmal, chefe do departamento de informações de Kandahar, afirmou que as forças paquistanesas atacaram com "artilharia leve e pesada" e que casas de civis foram atingidas por morteiros.