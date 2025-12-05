O prêmio da paz criado pela Fifa e concedido a Trump em sorteio da Copa do Mundo

A premiação aconteceu em Washington, durante a cerimônia de sorteio da Copa do Mundo de 2026.

Trump recebeu um troféu e uma medalha das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e disse ser "uma das maiores honras" de sua vida.

"Muito obrigado. É realmente uma das maiores honras da minha vida. Muito mais que palavras podem falar. Salvamos milhões e milhões de pessoas, o Congo é um exemplo. Mais de 10 milhões de pessoas morreram, e mais de 10 iriam morrer. Índia, Paquistão e tantas outras guerras que conseguimos encerrar, outras que terminamos antes mesmo de começar. Conseguimos fazer isso. É uma honra estar com Infantino, que o conheço há muito tempo", declarou Trump.

Essa foi a primeira edição do Prêmio da Paz da Fifa– O Futebol Une o Mundo, que será uma premiação anual.