Joesley Batista: as investidas do dono da JBS na diplomacia

Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images O empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, maior produtora mundial de proteína animal, foi à Venezuela pedir para Nicolás Maduro deixar o governo, segundo a agência de notícias Bloomberg. O empresário se encontrou com o presidente venezuelano em 23 de novembro, dias depois da conversa por telefone de Maduro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na conversa, Batista teria apoiado uma transição pacífica de poder na Venezuela.

Ainda segundo a Bloomberg, o empresário visitou ao país vizinho por iniciativa própria e não foi convidado a ir em nome dos EUA, ainda que autoridades do governo Trump estivessem cientes da viagem. O Palácio do Planalto não se posicionou sobre o tema e não confirmou à BBC News Brasil se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha conhecimento do encontro entre Batista e Maduro. A JBS é controlada pela holding J&F, que também não comentou o teor das conversas. Em nota à agência, o grupo afirma apenas que Joesley Batista não representa nenhum governo. A BBC Brasil também procurou Joesley Batista, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.

A ida do empresário brasileiro à Venezuela ocorreu em meio ao aumento das tensões entre Caracas e Washington. O governo dos EUA acusa Maduro de chefiar o "Cartel de los Soles", classificado por Washington como organização terrorista. No final de novembro, Trump chegou a anunciar que o espaço aéreo "sobre" e "nos arredores" da Venezuela seria fechado "por completo". Nos últimos meses, os EUA intensificaram a pressão sobre Maduro, considerando seu governo ilegítimo após a eleição de 2024, amplamente rejeitada por acusações de fraude.

O país realizou o maior destacamento militar em décadas no Mar do Caribe, executando uma série de ataques contra embarcações, principalmente venezuelanas, supostamente envolvidas com o narcotráfico no Caribe e no Pacífico Leste. O país enviou o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, além de cerca de 15 mil militares — o maior deslocamento americano na região desde a invasão do Panamá, em 1989. Washington afirma que a operação pretende combater o tráfico de drogas. Maduro nega as acusações e afirma que os EUA buscam derrubar seu governo para assumir o controle do petróleo venezuelano.

Segundo a Bloomberg, autoridades americanas tinham conhecimento dos planos de Batista de viajar a Caracas, mas não o enviaram em nome dos EUA. A agência destacou o papel do empresário brasileiro como mediador na tentativa de amenizar as tensões políticas entre os países. Um 'diplomata' brasileiro A presença do empresário Joesley Batista em Caracas expõe o papel que o sócio da J&F tem desempenhado nos bastidores da política internacional.