Flávio diz que foi escolhido por Bolsonaro para disputar Presidência
Agência BBC

Escolha do sucessor de Bolsonaro gerou rachas na família do ex-presidente e na oposição; senador diz que o pai lhe deu "missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação".
Autor João Fellet - Da BBC News Brasil em São Paulo
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta sexta-feira (5/12) que foi escolhido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para disputar a Presidência da República na próxima eleição, em 2026.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", disse Flavio no X (antigo Twitter).

Esta reportagem está sendo atualizada.

