'Como um remédio me fez ficar viciada em sexo'

Comportamentos impulsivos, incluindo jogos de azar e aumento do desejo sexual, há muito tempo são listados como efeitos colaterais nas bulas de medicamentos agonistas da dopamina Pacientes que tomaram medicamentos receitados para distúrbios de movimento — incluindo a síndrome das pernas inquietas (SPI) — afirmam que não foram alertadas pelos médicos sobre os graves efeitos colaterais que as levaram a adotar comportamentos sexuais de risco. Vinte mulheres disseram à BBC que os remédios — receitados a elas para SPI, que causa uma vontade irresistível de se movimentar — arruinaram suas vidas.

Um relatório da empresa farmacêutica GSK — ao qual a BBC teve acesso — mostra que a companhia tomou conhecimento em 2003 de uma relação entre os medicamentos, conhecidos como agonistas da dopamina, e o que descreveu como comportamento sexual "fora dos padrões". O relatório cita o caso de um homem que havia agredido sexualmente uma criança enquanto tomava o medicamento para Parkinson. Embora não haja referência explícita a este efeito colateral na bula, o órgão regulador de medicamentos do Reino Unido afirmou à BBC que há uma advertência geral sobre o aumento da libido e comportamento prejudicial. A GSK diz, por sua vez, que o risco de interesse sexual "alterado" também é mencionado na bula. Algumas das mulheres que contaram à BBC ter se sentido atraídas por um comportamento sexual de risco, disseram que não tinham ideia do que estava causando isso. Outras relataram que se sentiram compelidas a fazer apostas ou compras, sem nenhum histórico de tais atividades. Uma delas acumulou dívidas de mais de £150 mil (cerca de R$ 1,1 milhão). Assim como muitas mulheres, Claire desenvolveu SPI durante a gravidez. A necessidade incessante de se movimentar era frequentemente acompanhada de insônia e uma sensação de rastejamento sob a pele.

A condição persistiu após o parto, e ela foi medicada com o agonista de dopamina Ropinirol. Ela diz que não foi avisada pelos médicos sobre os efeitos colaterais. Inicialmente, o medicamento fez maravilhas para a SPI, diz ela, mas depois de um ano, aproximadamente, ela começou a sentir impulsos sexuais sem precedentes. "A única maneira de descrever é que era simplesmente fora dos padrões", diz ela à BBC, usando este termo sem nenhum conhecimento da pesquisa da GSK que havia estabelecido uma relação com esse comportamento. O relatório da GSK de 2003 afirmou que um homem sob efeito de Ropinirol abusou sexualmente de uma menina de sete anos, o que levou a uma pena de prisão Claire conta que começou a sair de casa nas primeiras horas da manhã em busca de sexo. Usando um top e uma jaqueta transparentes, ela exibia o peito para qualquer homem que encontrasse. Ela conta que fazia isso regularmente, e em locais cada vez mais perigosos, apesar de ter um parceiro.

"Ainda há um elemento na sua cabeça que sabe que o que você está fazendo é errado, mas isso te afeta a ponto de você não saber que está fazendo." Claire afirma que levou anos para relacionar estes impulsos com a medicação — e eles desapareceram quase imediatamente quando ela parou de tomar. Ela se sente completamente "envergonhada" e "mortificada" pela situação de risco em que se colocou. Comportamentos impulsivos, incluindo jogos de azar e aumento do desejo sexual, há muito tempo são listados como efeitos colaterais nas bulas dos medicamentos agonistas da dopamina — e acredita-se que afetem de 6% a 17% dos pacientes com SPI que tomam esses remédios, de acordo com o Nice, órgão britânico de orientação à saúde. Considera-se que um efeito colateral "comum" de qualquer medicamento afeta apenas 1% das pessoas que o tomam, segundo o NHS, sistema público de saúde do Reino Unido.

Os medicamentos funcionam imitando o comportamento da dopamina, uma substância química natural em nosso cérebro que ajuda a regular o movimento. Ela é conhecida como "hormônio da felicidade" porque é ativada quando algo é prazeroso ou quando nos sentimos recompensados. Mas as drogas agonistas podem estimular excessivamente essas sensações, e estimular menos a apreciação das consequências, levando a um comportamento impulsivo, de acordo com os acadêmicos. Sue contou à BBC que acumulou dívidas de jogo de R$ 600 mil Os casos que o relatório da GSK de 2003 descreveu como "comportamento fora do padrão" envolveram dois homens que tomavam Ropinirol para Parkinson. Em um deles, um homem de 63 anos agrediu sexualmente uma menina de sete anos, o que resultou em uma sentença de prisão.