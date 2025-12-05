A nova ameaça de Putin sobre uso da força em área em disputa na Ucrânia

Reuters O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um alerta para que as tropas ucranianas se retirem da região de Donbas, no leste da Ucrânia, ou a Rússia a tomará, rejeitando qualquer tentativa de acordo sobre como encerrar a guerra na Ucrânia. "Ou libertamos esses territórios à força, ou as tropas ucranianas deixarão esses territórios", disse ele ao jornal India Today. Moscou controla cerca de 85% de Donbas.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descartou a cessão de território. Os comentários de Putin foram feitos depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que seus negociadores para um plano de paz afirmaram que o líder russo "gostaria de encerrar a guerra" após as discussões de terça-feira (2/12) em Moscou. O enviado de Trump, Steve Witkoff, que estava em Moscou, tinha um encontro agendado com a equipe diplomática da Ucrânia na Flórida. Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images Forças russas assumem o controle de Krasnoarmeysk, na região de Donetsk, e de Volchansk, na região de Kharkiv, em 2 de dezembro de 2025 Trump disse que as conversas de terça-feira no Kremlin foram "razoavelmente boas", acrescentando que era cedo demais para dizer o que aconteceria, pois "é preciso dois para dançar tango" (uma expressão americana).

O Kremlin disse nesta sexta-feira que Moscou ainda aguardava uma resposta de Washington após a reunião na Rússia. "Estamos agora aguardando a reação de nossos colegas americanos à discussão que tivemos na terça-feira", disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov. Ele disse que não havia planos para uma ligação telefônica entre Putin e Trump, e nenhuma data havia sido definida para uma nova reunião com Witkoff.

A versão original do plano de paz dos EUA propunha entregar áreas de Donbas ainda sob controle ucraniano a Putin — mas a equipe de Witkoff apresentou uma versão modificada em Moscou. Em sua entrevista ao India Today antes de uma visita de Estado a Nova Déli, Putin disse que não tinha visto a nova versão antes de suas conversas com Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump. "É por isso que tivemos que revisar cada ponto, é por isso que demorou tanto", disse o líder do Kremlin.

Ele também disse que Moscou discordava de partes do plano dos EUA. "Às vezes, dissemos que sim, podemos discutir isso, mas que não podemos concordar com aquilo", disse Putin. Ele não mencionou os pontos de discórdia. Pelo menos dois pontos significativos de divergência permanecem: o destino do território ucraniano tomado pelas forças russas e as garantias de segurança para a Ucrânia.