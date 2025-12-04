O que se sabe sobre as acusações contra Lulinha na CPMI do INSS

AFP via Getty Images Lulinha (ao centro, de blusa preta) é o filho mais velho de Lula A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) rejeitou, nesta quinta-feira (4/12), a convocação do filho mais velho do presidente Lula (PT), Fábio Luís Lula da Silva, para prestar esclarecimentos sobre sua relação com pessoas investigadas no esquema. O requerimento foi protocolado pelo partido Novo, que alegou haver indícios financeiros de uma possível conexão entre operadores da fraude e pessoas próximas ao presidente da República, entre eles Lulinha.

O pedido de convocação já estava em pauta nesta quinta, mas foi reforçado após membros da CPMI terem acesso ao depoimento de uma testemunha que acusa Lulinha de receber "mesada" do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Antônio Carlos é apontado pela Polícia Federal como o operador do esquema de fraudes na previdência. Ele foi preso em setembro. Segundo investigações, o "careca do INSS" agia como um intermediário dos sindicatos e associações, recebendo os recursos que eram debitados indevidamente dos aposentados e pensionistas, e repassando parte deles a servidores do instituto ou a familiares e empresas ligadas a eles. Apesar da mobilização, a base do governo conseguiu se articular para derrubar o pedido de convocação do filho de Lula. Foram 19 votos contra e 12 a favor.

O ex-ministro da Secretaria de Comunicação, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que o pedido de convocação estava "fora de propósito" e que não havia provas sobre a suposta ligação entre "Lulinha" e Antônio Carlos Camilo Antunes. Em outubro, a CPMI já havia rejeitado a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Ele foi vice-presidente do Sindnapi, entidade investigada no esquema bilionário de fraudes, mas não é alvo das apurações da Polícia Federal.

Lulinha também não é investigado pela PF no esquema de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões. Ao Poder 360, o ex-advogado e amigo de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, disse que não conseguiu falar com ele, mas que a acusação "é absolutamente pirotécnica e improvável. É mais uma tentativa de desgastar a imagem de Fábio Luís". Acusação Na terça-feira (2/12), o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG) anunciou, em uma publicação nas redes sociais, que colocaria em votação um requerimento para convocar Lulinha.

Ele afirmou: "Quem não deve, não teme. O Brasil quer respostas". O pedido, assinado pelos deputados Marcel van Hattem (Novo-RS), Eduardo Girão (Novo-CE), Adriana Ventura (Novo-SP) e Luiz Lima (Novo-RJ), alegava que ouvir Lulinha era essencial para esclarecer "eventual uso de sua estrutura contábil ou possível ligação indireta com o esquema". Segundo o jornal O Globo, o gatilho para o pedido foi a revelação de que Ricardo Bimbo, dirigente nacional do PT, recebeu dinheiro de uma das empresas investigadas.