O pescador desaparecido após ataque a barco no Caribe que motivou denúncia contra os EUA em corte internacional

BBC / Paulo Koba Lizbeth Pérez, sobrinha de Alejandro Carranza, conversou com a BBC News Mundo em meados de novembro A família de Alejandro Carranza, colombiano que supostamente foi morto durante um ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação no Caribe, apresentou uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em Washington D.C (capital americana). O jornal britânico The Guardian divulgou a informação, confirmada pela BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) por meio do advogado e ativista Daniel Kovalik, representante legal da família e do presidente colombiano, Gustavo Petro, crítico das políticas de seu colega americano, Donald Trump.

"Em 15 de setembro de 2025, militares dos EUA bombardearam o barco de Alejandro Carranza Medina (…) que navegava no Caribe vindo da costa da Colômbia. Carranza morreu durante o bombardeio", afirma a denúncia apresentada. Ao menos 83 pessoas morreram desde setembro em ataques ordenados pelo governo Trump contra embarcações no Caribe e no Pacífico sul supostamente carregadas de drogas, como parte de uma campanha contra o narcotráfico. O governo dos EUA justifica a campanha militar como necessária para salvar vidas americanas ao impedir a entrada de drogas no país. Especialistas, porém, afirmam que os ataques podem ter violado o direito internacional.

Por semanas, o presidente colombiano e a família de Carranza denunciaram publicamente o desaparecimento dele e atribuíram o caso às ações dos EUA, embora seu corpo não tenha sido encontrado e as evidências sejam limitadas. O caso de Carranza, junto com o do colombiano Jeison Obando Pérez e do equatoriano Andrés Fernando Tufiño Chila, sobreviventes de outro ataque ocorrido em 16 de outubro, são os únicos em que vieram a público os nomes de supostas vítimas dos ataques. O advogado da família de Carranza espera que sua petição abra caminho para que mais famílias se manifestem e que novas evidências sobre seu desaparecimento venham a público.

Semanas de denúncia Carranza, 42, se despediu da família na manhã de 14/09 antes de zarpar com seu barco, como fazia normalmente, segundo declarou à imprensa estatal colombiana seu primo Audenis Manjarres. De acordo com esse relato, Carranza saiu do departamento colombiano de La Guajira, na fronteira com a Venezuela, no Caribe. No dia seguinte, Trump anunciou um ataque em águas internacionais contra uma embarcação que havia saído da Venezuela e afirmou que os três tripulantes haviam morrido.

Desde então, a sobrinha de Carranza, Lizbeth Pérez, não tem notícias do tio. Pérez disse à BBC que os cinco filhos de Carranza sentem falta do pai e que a família espera ansiosa por respostas, sem saber sequer se o colombiano estava de fato na embarcação durante o ataque. MARCO PERDOMO/AFP via Getty Images Os pais de Alejandro Carranza também falaram com a agência AFP sobre o desaparecimento do filho "A verdade é que não sabemos se era ele. Não temos provas de que era ele, além do que vimos nas notícias", afirmou Pérez.