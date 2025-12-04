Como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e quem são os possíveis adversários do Brasil

AFP via Getty Images Os olhos do mundo do futebol estarão voltados nesta sexta-feira (5/12) para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. A cerimônia acontece às 14h (horário de Brasília) em Washington D.C, a capital dos Estados Unidos. A FIFA realizará a cerimônia no Centro Kennedy e vai anunciar os 12 grupos para a próxima Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem.

Para os três países anfitriões, os grupos e posições já foram predefinidos. Mas, para as outras 39 seleções classificadas, incluindo o Brasil, e mais seis que podem se classificar na repescagem em 2026, os grupos serão definidos por sorteio. A FIFA preparou quatro potes dos quais serão retiradas bolas com os nomes de cada seleção. Embora as bolas sejam sorteadas de forma aleatória, a FIFA estabeleceu um sistema com certas regras e restrições para garantir equidade e tornar mais atraente essa primeira Copa do Mundo com 48 seleções.

Entenda como será realizado o sorteio, transmitido ao vivo pela FIFA e pelas emissoras que possuem os direitos do campeonato (no Brasil, a TV Globo): Os anfitriões primeiro A primeira coisa que acontecerá na cerimônia, liderada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, é a colocação já predeterminada dos anfitriões. O México ficará na posição A1 (primeira posição no grupo A), identificado com uma bola verde.

O Canadá corresponde à posição B1, com uma bola vermelha, e os Estados Unidos com a D1, e uma bola azul. Essas três seleções estão no pote 1, junto com as seleções mais bem classificadas no ranking da FIFA até 19 de novembro: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Cada pote tem 12 seleções (mais o espaço para as classificadas na repescagem).

Os cabeças de chave Após os anfitriões serem colocados como cabeças de chave de seus respectivos grupos, o sorteio se inicia para formar os grupos dessa fase. As seleções que encabeçarão os outros 9 grupos virão apenas do pote 1. Por isso, serão retiradas, uma a uma, as bolas e colocadas, conforme aparecem, em cada um dos grupos restantes em ordem alfabética: C,E,F,G,H,I,J,K,L.