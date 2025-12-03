O que revelam as imagens inéditas da ilha onde Jeffrey Epstein cometeu seus crimes sexuais

Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos Epstein era dono de duas ilhas - em uma delas, a Little St James, ficava sua mansão Deputados democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos divulgaram nesta quarta-feira (3/12) fotos e vídeos que mostram como eram uma das ilhas privadas de Jeffrey Epstein, o bilionário condenado por crimes sexuais encontrado morto na prisão em 2019. As imagens, registradas por autoridades das Ilhas Virgens Americanas - um arquipélago no Caribe pertencente aos EUA - mostram quartos, banheiros, salas de massagem e um telefone fixo com nomes escritos nos botões de discagem rápida.

Há também um quadro negro onde estão escritas palavras como "power" (poder) e "deception" (que pode significar fraude, farsa ou engano) Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos Quadro negro com palavras escritas aparece em uma sala de estar Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos A foto de palavras em um quadro-negro — que parece formar um mapa mental — dentro de um escritório na propriedade insular de Epstein está levando a especulações sobre quais seriam as palavras ilegíveis e as que foram apagadas, e sobre o significado da mensagem. Um dos clipes de vídeo divulgados é uma gravação trêmula feita com uma câmera de mão — filmada na Ilha Epstein — que começa com uma vista para o mar, antes de a pessoa que segura a câmera caminhar por entre arbustos até a área da piscina, que tem elementos como estátuas de bronze. Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos Outro vídeo faz um breve tour por um quarto na ilha de Epstein. Em um clipe de 16 segundos, o vídeo começa em um pequeno banheiro privativo, antes de a câmera se mover pelo quarto. O cômodo é organizado e lembra um quarto de hotel. Há um tapete colorido no chão e uma cômoda branca, além de uma cama, uma escrivaninha e cadeiras.

Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos Quarto na casa de Epstein Outra foto mostra uma placa na propriedade de Epstein alertando que não é permitido entrar na área. Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos Placa diz para pessoas não ultrapassarem o limite Em um comunicado, o democrata líder do comitê, Robert Garcia, disse que, coletivamente, o material forma um "retrato perturbador" do mundo de Epstein e está sendo divulgado para "garantir transparência pública". Em 18 de novembro, o Comitê de Supervisão enviou um pedido ao procurador-geral das Ilhas Virgens Americanas solicitando informações sobre investigações envolvendo Jeffrey Epstein e sua companheira, Ghislaine Maxwell, que está presa nos EUA.

O comunicado de Robert Garcia também afirma que o comitê recebeu documentos dos bancos J.P. Morgan e do Deutsche Bank, e que eles "pretendem divulgar os arquivos ao público após análise nos próximos dias". "Não vamos parar de lutar até garantir justiça para as sobreviventes", disse Garcia. "É hora de o presidente Trump divulgar todos os arquivos, agora."

Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos Telefone de Epstein tinha botões para discagem rápida. Alguns dos contatos não estão visíveis, mas é possível ver números para contatos como "NY Office", "Darren Off" e "Darren Cell". Em 20 de novembro, o presidente Donald Trump assinou um projeto de lei que ordena a liberação de arquivos do governo sobre Epstein — um ponto de virada significativo em uma disputa que durou meses sobre esses documentos. A divulgação desta quarta, porém, não tem relação com esse projeto de lei. Trump, por meses, classificou os pedidos para liberar os documentos como uma "farsa" liderada pelos democratas para desviar a atenção de suas conquistas.