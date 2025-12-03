'Minha melhor amiga me prometeu aos 15 anos que teria meu bebê e agora sou mãe graças a ela'

Georgia Barrington Daisy (dir.) deu à luz a bebê de Georgia, Ottilie, em outubro Georgia Barrington acabou de ser mãe. Mas não foi ela quem deu à luz sua filha. Este momento, na verdade, pertenceu à sua melhor amiga, Daisy Hope. Ela carregou o bebê para ela na gravidez, após uma promessa feita quando elas eram adolescentes.

As duas mulheres eram inseparáveis a vida inteira. Elas cresceram juntas porque seus pais são melhores amigos e se definem como "irmãs de alma". A proximidade na infância se tornaria a base de um ato de generosidade que mudaria a vida das duas amigas. Aos 15 anos de idade, Barrington soube de algo que nenhuma jovem esperaria ouvir. Ela nasceu sem útero e nunca poderia engravidar. Ela foi diagnosticada com a síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), que afeta uma a cada 5 mil mulheres. Foi como se o seu futuro fosse reescrito em um único momento.

"Foi devastador, meu mundo caiu totalmente em pedaços", relembra ela. "Cresci a vida inteira pensando que seria mãe e aquilo me foi tirado. Todos os meus sonhos desapareceram." Naquela época, Hope não era particularmente maternal. Ela se lembra claramente do diagnóstico e de como pareceu "injusto" que sua amiga, que sempre quis ter uma criança, não poderia engravidar.

"Eu quis que ela se sentisse bem e, para dar um pouco de esperança, mostrando que aquilo não era o fim do mundo, eu disse que carregaria um bebê para ela algum dia", contou ela ao podcast da BBC Ready to Talk with Emma Barnett. "Acho que eu não compreendia o que estava dizendo, mas sempre soube que isso era algo que eu iria fazer para Georgia." Georgia Barrington Georgia e Daisy (dir.) cresceram juntas e são melhores amigas desde a infância Mais de uma década depois, Daisy cumpriu a promessa e, em 2023, as duas mulheres começaram o processo de fertilização in vitro.

Georgia estudou para ser parteira, mergulhando naquele mundo do qual ela receava nunca conseguir fazer parte. "Certa vez, me perguntaram se esta seria a profissão certa para mim", ela conta. "Mas, na verdade, aquilo me ajudou a me curar. No fundo, eu sabia que teria um filho, de uma forma ou de outra." Anos depois, Daisy teve sua primeira filha, com Georgia como parteira. Ser mãe fortaleceu sua convicção para cumprir a promessa feita à amiga.