Governo Trump paralisa processos de residência e cidadania para imigrantes de Cuba, Venezuela e outros 17 países
Agência BBC

A medida de suspensão dos processos migratórios atinge pessoas de 19 países países não europeus.
Na foto, Donald Trump está olhando para fora do quadro, para a esquerda
Getty Images
A decisão de Trump paralisa os pedidos de residência e cidadania de pessoas de 19 países

O governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira (02/12) a suspensão dos pedidos de imigração apresentados por cidadãos da Venezuela, de Cuba, do Haiti e de outros 16 países não europeus. Esses grupos já haviam tido a entrada nos Estados Unidos restringida no início de 2025, segundo memorando interno obtido pela emissora americana CBS, parceira da BBC.

A decisão paralisa os pedidos de residência e cidadania pendentes de pessoas desses países e exige que todos os imigrantes dessa lista "passem por um processo de revisão completa".

Além dos países latino-americanos citados, a medida afeta cidadãos de: Afeganistão, Burundi, Chade, Eritreia, Guiné Equatorial, Irã, Laos, Líbia, Mianmar, República do Congo, Somália, Sudão, Iêmen, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão.

A medida foi formalizada por um memorando do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA, que anuncia um processo de reavaliação abrangente para analisar "ameaças à segurança nacional e pública, bem como quaisquer outros motivos de inadmissibilidade ou inelegibilidade".

Segundo a CBS, a suspensão é uma medida provisória enquanto o governo americano prepara novas diretrizes para a verificação dos imigrantes afetados.

A diretriz enviada às unidades do órgão afirma: "A suspensão inclui todos os tipos de formulários e a tomada de qualquer decisão final (aprovações, negações), além da realização de qualquer cerimônia de juramento".

O texto oficial cita o ataque armado ocorrido na semana passada na capital americana, Washington, D.C., que deixou um integrante da Guarda Nacional morto e outro ferido.

O homem detido sob acusação de ter cometido o ataque é Rahmanullah Lakanwal, afegão que colaborou com as forças americanas em Cabul (Afeganistão) e entrou nos EUA em 2021, beneficiado por programa de proteção especial após a retirada das tropas do Afeganistão.

O governo Trump já havia anunciado a suspensão das decisões sobre pedidos de asilo e iniciado revisão de residências permanentes para essa lista de países, mas ainda não aplicava a política a todos os casos do Serviço de Imigração, incluindo pedidos de cidadania.

Agentes de polícia fortemente armados detêm uma pessoa no chão durante operação em rua urbana, com pessoas observando ao fundo
Pacific Press/LightRocket vía Getty Images
O governo Trump intensificou as operações contra imigrantes indocumentados em seu segundo mandato

Matthew Tragesser, porta-voz do Serviço de Cidadania e Imigração, confirmou a suspensão ao jornal americano The New York Times. "O governo Trump está fazendo todo o possível para garantir que aqueles que se tornam cidadãos sejam os melhores. A cidadania é um privilégio, não um direito", afirmou.

Segundo a emissora americana ABC News, advogados de imigração afirmaram que alguns de seus clientes da Venezuela, do Irã e do Afeganistão tiveram audiências de cidadania canceladas nesta semana.

A cerimônia de naturalização, última etapa de um processo que pode durar até cinco anos, costuma reunir grandes grupos portando pequenas bandeiras americanas para o juramento de lealdade aos EUA.

A nova medida da Casa Branca ocorre em um momento em que Trump culpa cada vez mais imigrantes e refugiados pelo que chama de "disfunção social" dos EUA.

Desde que voltou à Presidência, em janeiro, Trump assinou uma ordem executiva para "proteger cidadãos americanos de estrangeiros que possam tentar cometer atos terroristas, representar ameaças à segurança nacional, promover ideologias de ódio ou explorar as leis de imigração com fins maliciosos".

Nesse contexto, Trump ordenou o envio de dezenas de agentes federais às principais cidades do país com o objetivo de deter imigrantes indocumentados e realizar deportações.

Política sobre cidadãos somalis

Por outro lado, Trump declarou ainda que não quer imigrantes somalis nos EUA e disse a jornalistas que eles deveriam "voltar ao seu país de origem" e que "o país deles não serve para nada".

"Para ser sincero, não os quero no nosso país", afirmou durante reunião de gabinete nesta terça-feira (02/12).

Trump acrescentou que os EUA "irão pelo caminho errado" se continuarem "permitindo a entrada dessas pessoas".

As declarações depreciativas ocorrem no momento em que, segundo relatos, autoridades planejam operação na numerosa comunidade somali de Minnesota, voltada a pessoas com ordens de deportação.

Autoridades de Minnesota condenaram o plano e afirmaram que ele pode afetar injustamente cidadãos americanos que, pela aparência, podem ser confundidos com pessoas originárias do país do leste da África.

Minneapolis e St. Paul, conhecidas como Cidades Gêmeas, abrigam uma das maiores comunidades somalis do mundo e a maior dos EUA.

Ao final da reunião de gabinete, transmitida pela TV e com várias horas de duração, Trump reiterou: "Eu não os quero em nosso país. Vou ser honesto com vocês, ok? Alguém vai dizer: 'Ah, isso não é politicamente correto'. Não me importa. Eu não os quero em nosso país".

"A Somália, que mal é um país, sabem? Eles não têm nada. Simplesmente ficam por aí se matando. Não há nenhuma estrutura", disse Trump.

