Como os tentáculos no narcotráfico estão se infiltrando na Bélgica

Getty Images Agentes da alfândega procuram drogas em um contêiner em 11 de julho de 2023, no porto da Antuérpia, na Bélgica. Cada vez mais cocaína vinda da América do Sul chega a esse porto belga No fim de outubro, uma juíza de instrução da Bélgica causou alvoroço ao publicar uma carta aberta pedindo ajuda "urgente" ao governo do país. A magistrada afirmou que o narcotráfico estava transformando a Bélgica em um narcoestado e alertou que o Estado de Direito estava ameaçado no país localizado no coração da Europa e cuja capital é também sede da União Europeia.

"Estamos nos tornando um narcoestado? Exagero? Segundo nosso comissário antidrogas, essa evolução já começou", afirmou a juíza da Antuérpia, cidade cujo porto se tornou uma das principais portas de entrada de cocaína na Europa. Ela descreveu o narcotráfico como uma "ameaça organizada que mina as instituições". "Grandes estruturas mafiosas se consolidaram e se tornaram uma força paralela que desafia não só a polícia, mas também o Poder Judiciário", acrescentou. Embora especialistas considerem exagerado dizer que a Bélgica já é um narcoestado, eles alertam que o tráfico de drogas se tornou um grande problema no país.

Com a crescente demanda por drogas em toda a Europa, os traficantes aproveitam a localização estratégica da Bélgica e do porto da Antuérpia como ponto de distribuição da mercadoria ilícita. Mas talvez o fator mais importante que transformou a Antuérpia em um centro de cocaína na Europa seja o fato de seu porto ser um dos maiores do continente: o fluxo constante de contêineres oferece oportunidades para esconder produtos ilegais em cargas. 'Acusação exagerada' "A Antuérpia tem o segundo maior porto da Europa e tradicionalmente recebe mercadorias da América Latina. Por isso, se tornou um ponto de entrada natural, junto com o porto de Roterdã [Holanda], para a cocaína", disse Letizia Paoli, criminóloga e professora da faculdade de Direito da Universidade de Leuven, na Bélgica, à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. "E as autoridades holandesas começaram a intensificar os controles em Roterdã antes das belgas."

"Acho que a acusação de 'narcoestado' é exagerada, mas há tendências preocupantes, sem dúvida", acrescentou. No ano passado, funcionários da alfândega belga interceptaram 44 toneladas de cocaína no porto da Antuérpia, uma queda significativa em relação às 121 toneladas apreendidas em 2023. Mas as autoridades belgas afirmam que esses números não são necessariamente um sinal de progresso.

Getty Images Integrantes do órgão antidrogas da República Dominicana vigiam pacotes de suposta cocaína que tinham como destino a Bélgica, em 6 de dezembro de 2024 No primeiro semestre deste ano, 51 toneladas de cocaína com destino à Bélgica foram interceptadas na América do Sul, um aumento de 155% em comparação com às 20 toneladas do mesmo período do ano anterior. Mas o problema não se limita à América do Sul; ele se estende para além do continente. Em dezembro de 2024, as autoridades da República Dominicana (América Central) informaram a apreensão de mais de nove toneladas de cocaína, a maior da história do país.