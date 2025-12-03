Como indulto de Trump a ex-presidente de Honduras mostra 'incoerência' de sua guerra ao narcotráfico na América Latina

Getty Images Trump defendeu sua decisão de conceder indulto ao ex-presidente da Honduras e disse se sentir "muito bem" O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirma combater os cartéis de drogas na América Latina, libertou da prisão uma pessoa condenada por liderar um "narcoestado" na região. Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras que cumpria uma pena de 45 anos de prisão nos EUA por narcotráfico, recebeu um perdão oficial de Trump na noite de segunda-feira (1/12) e está em liberdade, segundo várias fontes.

O Departamento Federal de Prisões dos EUA informou em seu site que Hernández deixou na segunda-feira a prisão de Hazelton, em Virgínia Ocidental, onde cumpria sua sentença emitida no ano passado. "Meu marido Juan Orlando Hernández voltou a ser um homem livre graças ao perdão presidencial assinado pelo presidente Donald Trump", escreveu a esposa do ex-mandatário de Honduras, Ana García, em seu perfil na rede social X nesta terça-feira (2/12). Trump havia anunciado sua decisão na sexta-feira (28/11), após sua controversa ofensiva militar na contra supostos traficantes de drogas na América Latina ultrapassar 80 mortos em ataques a barcos nas águas do Caribe e do Pacífico. O presidente afirmou na terça que os EUA também começarão a realizar "ataques terrestres" que podem ter como alvo a Venezuela ou qualquer país que considere estar produzindo ou vendendo drogas ilegais no país.

Seu governo alega que essas ações letais são legais, em defesa dos americanos que poderiam ser envenenados por drogas ilícitas. Mas alguns especialistas alertam que os ataques a civis podem constituir execuções extrajudiciais e ilegais, e outros suspeitam que o propósito dos EUA é pressionar o presidente venezuelano Nicolás Maduro para que ele deixe o poder. Vários analistas, inclusive membros do Partido Republicano de Trump, veem um paradoxo entre essas ações brutais e o indulto concedido a alguém que ajudou a contrabandear mais de 400 toneladas de cocaína para os EUA, segundo os próprios promotores americanos.

"Realmente cria uma incoerência: 'vamos usar a força letal contra supostos traficantes de baixão e médio escalão no mar' e 'um chefe de Estado condenado por possibilitar as mesmas rotas (de drogas) ser tratado de forma muito diferente'", destaca Rebecca Bill Chavez, presidente do Diálogo Interamericano, um centro de análises regionais em Washington. "Isso faz com que a missão de combate ao narcotráfico, ao menos em sua narrativa, pareça muito mais seletiva e motivada por razões políticas", acrescentou Chavez, que foi subsecretária de Defesa dos EUA para o Hemisfério Ocidental entre 2013 e 2016. 'Debaixo do nariz deles' As provas apresentadas contra Hernández em um tribunal federal de Nova York no ano passado foram suficientes para que o júri, por unanimidade, o declarasse culpado.

Na verdade, o julgamento de JOH (como também é conhecido por causa de suas iniciais) foi uma espécie de raio-X do que os fiscais definiram como um "narcoestado" latinoamericano em pleno século 21. Getty Images Hernández foi extraditado para os EUA após deixar o poder em 2022 para ser julgado por conspiração para o narcotráfico Durante seu mandato como presidente de Honduras, entre 2014 e 2022, Hernandez se apresentava como um aliado de Washigton, mas, em conversas privadas, falava em "enfiar a droga nos gringos bem debaixo do nariz deles", segundo uma das testemunhas do caso. A mesma testemunha, um ex-contador hondurenho preso que usou um nome fictício e estava protegido pelo governo americano, contou que Hernández recebia malas de dinheiro do narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.