'Mate todos': a investigação sobre ataque a barco no Caribe que põe Trump sob pressão

Pete Marovich/Getty Images Uma reportagem publicada pelo Washington Post na última sexta-feira (28/11) revelou que os Estados Unidos ordenaram um segundo ataque contra um uma embarcação venezuelana — suspeita de ser usada pelo tráfico de drogas — após duas pessoas terem sobrevivido à primeira explosão. Segundo o jornal americano, o episódio aconteceu no dia 2 de setembro. A reportagem, cuja veracidade não foi confirmada pela BBC, diz que os sobreviventes teriam sido mortos após o secretário de Defesa, Pete Hegseth, autorizar um segundo bombardeio e ordenar verbalmente: "matem todos".

Hegseth afirmou que a notícia é falsa. A publicação reascendeu questionamentos sobre a legalidade das operações americanas no mar do Caribe e levou parlamentes americanos a pressionar o governo de Donald Trump por respostas. Comitês liderados por republicanos prometeram realizar uma "investigação rigorosa" dos ataques americanos a embarcações na região. Nesta segunda-feira (1/12), a Casa Branca confirmou que um segundo bombardeio foi ordenado pelo Almirante Frank Bradley — que supervisionava a ação — com autorização do secretário de Defesa, mas negou a ordem para "matar todos".

"O Almirante [Frak] Bradley agiu corretamente dentro de sua autoridade e da lei", disse a Secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma coletiva de imprensa. Getty Images Segundo reportagem do Washington Post, Pete Hegseth teria ordenado 'matar todos' após autorizar segundo ataque Leavitt, contudo, não confirmou se a primeira explosão deixou dois sobreviventes e nem se o segundo bombardeio tinha a intenção de matá-los. "O presidente Trump e o secretário Hegseth deixaram claro que os grupos designados como narcoterroristas pelo presidente estão sujeitos a ataques letais de acordo com as leis de guerra", acrescentou Leavitt.

Na segunda, Hegseth publicou no X que o almirante Bradley "é um herói americano, um verdadeiro profissional". "Eu o apoio e as decisões de combate que ele tomou — na missão de 2 de setembro e em todas as outras desde então", e acrescentou: "Cada narcotraficante que matamos está associado a uma Organização Terrorista Designada."