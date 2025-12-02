Lula liga para Trump, pede redução de tarifas sobre produtos brasileiros e apoio no combate ao crime organizado

Pablo PORCIUNCULA e Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images Ligação aconteceu por volta de 12h e durou cerca de 40 minutos, segundo Palácio do Planalto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (2/12) para pedir revisão das tarifas sobre produtos brasileiros e falar sobre combate ao crime organizado. Segundo informações divulgadas pelo governo, a ligação aconteceu às 12h (horário de Brasília) e teve duração de 40 minutos.

Na conversa, Lula apontou que apesar da retirada da tarifa de 40% sobre alguns produtos, ainda há mercadorias que estão sendo taxadas e, por isso, são necessárias novas negociações. A situação dos manufaturados, especialmente, preocupa o governo, segundo informou à BBC Brasil uma fonte do Palácio no Planalto, que pediu para não ser identificada. Segundo essa fonte, a ligação não teve como objetivo pressionar o governo americano, mas manter o assunto em pauta e avançar para reduzir ao máximo o tarifaço. Trump e Lula teriam combinado de manter as reuniões das equipes negociadoras e o presidente americano disse estar aberto pra cooperação.

O combate ao crime organizado também foi pauta durante a ligação. Lula expressou para Trump seu desejo em reforçar a cooperação com os EUA para enfrentar o crime organizado internacional e destacou operações recentes realizadas no Brasil para "asfixiar financeiramente" organizações criminosas, com ramificações que operam a partir do exterior. De acordo com o Planalto, Trump mostrou "total disposição em trabalhar junto com o Brasil" e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países.