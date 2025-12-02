Como calcular o 13° salário? Essa e outras perguntas sobre o pagamento

Getty Images Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro deve ser feito até o dia 20 de dezembro O pagamento do décimo terceiro salário pode injetar mais de R$ 369,4 bilhões na economia, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioecômicos, o Dieese. Segundo a organização, 95,3 milhões de brasileiros receberão o pagamento de em média, de R$ 3.512,00. O décimo-terceiro foi instituído no país em 1962.

Veja abaixo respostas às principais dúvidas sobre o décimo-terceiro. Até quando devo receber a primeira parcela? Até sexta-feira, 28/11. Em dezembro, empregados começarão a receber a segunda parcela, até 20 de dezembro, segundo a legislação vigente.

Quem tem direito ao décimo-terceiro? Trabalhadores que estiverem no regime da Consolidações das Leis do Trabalho, a CLT, servidores públicos, aposentados e pensionistas. A partir de 15 dias de serviço o trabalhador já passa a ter o direito de receber e o pagamento é proporcional ao período trabalhado. Empregados dispensados por justa causa não têm direito.

Já os dispensados sem justa causa devem receber o valor proporcional junto com a rescisão. Quem está de licença maternidade ou afastado por doença ou acidente também recebe normalmente. É cobrado algum imposto? Sim. Sobre o valor recebido são cobrados imposto de renda e INSS. Esses valores são cobrados na segunda parcela. A primeira parcela não tem descontos.