Cloudflare se desculpa por falha que provocou caos na internet

Getty Images Diversos sites de grande porte, incluindo o X (antigo Twitter) e o ChatGPT, ficaram fora do ar nesta terça-feira (18/11) pela manhã, devido a problemas que afetaram a Cloudflare, uma importante empresa de infraestrutura de internet. Milhares de usuários começaram a relatar problemas com os sites e com outros serviços, ao site de monitoramento de interrupções Downdetector logo após as 8h30 pelo horário de Brasília

A Cloudflare afirmou em um comunicado que havia observado "um pico de tráfego incomum em um dos serviços da Cloudflare a partir das 11h20 UTC [cerca de 8h20 em Brasília]", o que causou erros no tráfego que passava por sua rede. Mais tarde, a empresa explicou que a "interrupção significativa" ocorreu depois que um arquivo de configuração criado para lidar com tráfego malicioso não funcionou como esperado e "provocou uma falha" em seu software que gerancia o tráfego para serviços mais amplos. "Nós pedimos desculpas aos nossos clientes e à internet em geral por termos falhado com vocês hoje", disse a empresa em comunicado. "Diante da importância dos serviços da Cloudflare, qualquer falha é inaceitável", acrescentou.

Embora o problema tenha sido resolvido, a empresa destacou que alguns serviços ainda poderiam apresentar erros ao voltarem a ficar online. OpenAI Mensagem de erro que apareceu nesta terça (18/11) para usuários do ChatGPT Uma ampla gama de aplicativos e sites foi afetada pela interrupção da empresa na terça-feira. Usuários relataram atrasos ou problemas técnicos ao tentar acessar serviços como o aplicativo de encontros Grindr, a plataforma de reuniões remotas Zoom e a plataforma de design gráfico Canva.

Enquanto isso, a rede social X exibia uma mensagem em sua página inicial para alguns usuários informando que havia um problema com seu servidor interno devido a um "erro" originado no Cloudflare. O site do ChatGPT também exibia uma mensagem de erro para alguns usuários, dizendo: "desbloqueie os desafios cloudflare.com para prosseguir." O que é Cloudflare? A Cloudflare é uma grande provedora de segurança na internet em todo o mundo, realizando serviços como verificar se as conexões dos visitantes aos sites vêm de humanos e não de bots.

A empresa afirma que 20% de todos os sites do mundo usam seus serviços de alguma forma. Não está claro quantos desses sites foram afetados por essa interrupção e em que medida. O próprio Downdetector — um site para o qual muitos recorrem quando outros sites param de carregar ou parecem ter problemas — também exibiu uma mensagem de erro quando muitos tentaram acessá-lo na terça-feira.