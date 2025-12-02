Cloudflare se desculpa por falha que provocou caos na internet

Cloudflare se desculpa por falha que provocou caos na internetAplicativos como X e ChatGPT apresentaram falha nesta manhã devido a instabilidade na empresa de infraestrutura que atua como intermediária entre sites e usuários
Diversos sites de grande porte, incluindo o X (antigo Twitter) e o ChatGPT, ficaram fora do ar nesta terça-feira (18/11) pela manhã, devido a problemas que afetaram a Cloudflare, uma importante empresa de infraestrutura de internet.
Milhares de usuários começaram a relatar problemas com os sites e com outros serviços, ao site de monitoramento de interrupções Downdetector logo após as 8h30 pelo horário de Brasília
A Cloudflare afirmou em um comunicado que havia observado "um pico de tráfego incomum em um dos serviços da Cloudflare a partir das 11h20 UTC [cerca de 8h20 em Brasília]", o que causou erros no tráfego que passava por sua rede.
Mais tarde, a empresa explicou que a "interrupção significativa" ocorreu depois que um arquivo de configuração criado para lidar com tráfego malicioso não funcionou como esperado e "provocou uma falha" em seu software que gerancia o tráfego para serviços mais amplos.
"Nós pedimos desculpas aos nossos clientes e à internet em geral por termos falhado com vocês hoje", disse a empresa em comunicado.
"Diante da importância dos serviços da Cloudflare, qualquer falha é inaceitável", acrescentou.
Embora o problema tenha sido resolvido, a empresa destacou que alguns serviços ainda poderiam apresentar erros ao voltarem a ficar online.
Uma ampla gama de aplicativos e sites foi afetada pela interrupção da empresa na terça-feira.
Usuários relataram atrasos ou problemas técnicos ao tentar acessar serviços como o aplicativo de encontros Grindr, a plataforma de reuniões remotas Zoom e a plataforma de design gráfico Canva.
Enquanto isso, a rede social X exibia uma mensagem em sua página inicial para alguns usuários informando que havia um problema com seu servidor interno devido a um "erro" originado no Cloudflare.
O site do ChatGPT também exibia uma mensagem de erro para alguns usuários, dizendo: "desbloqueie os desafios cloudflare.com para prosseguir."
O que é Cloudflare?
A Cloudflare é uma grande provedora de segurança na internet em todo o mundo, realizando serviços como verificar se as conexões dos visitantes aos sites vêm de humanos e não de bots.
A empresa afirma que 20% de todos os sites do mundo usam seus serviços de alguma forma.
Não está claro quantos desses sites foram afetados por essa interrupção e em que medida.
O próprio Downdetector — um site para o qual muitos recorrem quando outros sites param de carregar ou parecem ter problemas — também exibiu uma mensagem de erro quando muitos tentaram acessá-lo na terça-feira.
Alp Toker, diretor da NetBlocks, que monitora a conectividade de serviços da web, disse que a interrupção "aponta para uma interrupção catastrófica na infraestrutura da Cloudflare".
"O que impressiona é o quanto da internet teve que se proteger atrás da infraestrutura da Cloudflare para evitar ataques de negação de serviço nos últimos anos", disse ele à BBC.
Os chamados ataques de negação de serviço tentam tornar um serviço online inacessível aos seus usuários, sobrecarregando-o com tráfego excessivo ou explorando vulnerabilidades, o que pode ser prevenido através do Cloudflare.
Toker diz, no entanto, que, como resultado de seu uso massivo — e da conveniência do serviço — o Cloudflare também se tornou "um dos maiores pontos únicos de falha da internet".
A Cloudflare enfatizou que o problema foi resultado de um erro técnico.
"Para ficar claro, não há evidência de que isso seja resultado de um ataque ou causado por uma atividade malicioso", afirmou a empresa no comunicado.
O preço das ações da empresa estava em queda de cerca de 3% por volta do meio-dia pelo horário de Brasília.
Os problemas que afetam os serviços da Cloudflare surgem após uma interrupção que impactou a Amazon Web Services no mês passado, deixando mais de 1 mil sites e aplicativos fora do ar.
Outro grande provedor de serviços web, o Microsoft Azure, também foi afetado logo em seguida.
"As interrupções que testemunhamos nos últimos meses destacaram mais uma vez a dependência dessas redes frágeis", diz Jake Moore, consultor global de segurança cibernética da ESET.
"As empresas muitas vezes são forçadas a depender fortemente de empresas como Cloudflare, Microsoft e Amazon para hospedar seus sites e serviços, já que não há muitas outras opções."
