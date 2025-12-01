A tecnologia revolucionária que promete detectar tsunamis antes que cheguem à praia

Getty Images Alerta de tsunami na costa do Chile em julho Os tsunamis são reconhecidamente difíceis de detectar em alto mar enquanto avançam para a costa. Mas, no verão de 2025, cientistas conseguiram acompanhar um em tempo real. Havia ocorrido o terremoto mais forte registrado em quase 15 anos. Ele atingiu, em julho de 2025, a costa leste da península de Kamchatka, na Rússia, com magnitude 8,8, e provocou um tsunami cujas ondas avançavam a mais de 644 km/h. Em poucos minutos, alarmes soaram em comunidades ao redor do oceano Pacífico.

Milhões de pessoas receberam ordem de evacuação nas horas tensas que se seguiram, 2 milhões somente no Japão. Mas, à medida que a onda se propagava pelo oceano, provocava mais do que medo: gerava ondulações na atmosfera terrestre. O movimento do oceano para cima e para baixo, em uma área tão vasta, perturbava a atmosfera acima dele e interferia nos sinais globais de navegação por satélite, mas também permitia que cientistas detectassem o tsunami quase em tempo real. Por acaso, no dia anterior, a Nasa (agência espacial americana) havia adicionado um componente de inteligência artificial ao sistema de alerta de desastres chamado Guardian (Guardião, em tradução livre), permitindo que grandes eventos fossem sinalizados automaticamente aos cientistas. Cerca de 20 minutos após o terremoto de Kamchatka acontecer, os observadores de tsunamis já sabiam que as ondas se dirigiam ao Havaí, de 30 a 40 minutos antes da chegada. Felizmente, os temores de danos generalizados causados pelo tsunami não se concretizaram. As ondas que atingiram Havaí chegaram a até 1,7 m de altura, provocando apenas pequenas inundações, sem danos graves. A maior parte da energia do tsunami dissipou-se em mar aberto, enquanto as ondas mais fortes atingiram áreas desabitadas. Mas, em um cenário mais grave, aqueles minutos extras de alerta poderiam ter sido cruciais.

O episódio provou que a Nasa possui um sistema capaz, nas condições certas, de detectar um tsunami bem antes de sua chegada a uma costa, apenas "ouvindo" os sinais de rádio usados por satélites de navegação global em órbita enquanto estes se comunicam com estações terrestres. A mesma abordagem pode detectar erupções vulcânicas, lançamentos de foguetes e testes nucleares subterrâneos. "Eles conseguiram informar praticamente em tempo real: 'há um tsunami'", diz Jeffrey Anderson, cientista de dados do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos EUA, que ajudou a desenvolver o sistema Guardian. Anderson admite que, anos atrás, ao ouvir pela primeira vez propostas para a tecnologia que depois ajudou a criar, achou a ideia "um pouco louca". Getty Images A onda de tsunami causou inundações na cidade russa de Severo-Kurilsk após o terremoto de magnitude 8,8 na costa da península de Kamchatka A ideia de usar sinais de rádio transmitidos entre receptores em terra e satélites para detectar tsunamis quase em tempo real existe há décadas. Alguns artigos acadêmicos nos anos 1970 discutiam um sistema desse tipo em princípio, mas só na década de 2020 ele se tornou realidade com o lançamento do Guardian. Em 2022, Anderson e pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, na sigla em inglês) da Nasa, na Califórnia, EUA, publicaram um estudo que apresentou os detalhes essenciais do sistema.

O motivo pelo qual os sinais de satélites de navegação conseguem registrar um tsunami está no movimento sobe e desce do mar. Quando um tsunami começa a se formar em alto mar, suas ondas podem não ser muito altas — talvez entre 10 cm e 50 cm. "Ele é quase invisível enquanto se desloca pelo mar aberto", diz Yue Cynthia Wu, pesquisadora de engenharia marinha da Universidade de Michigan (EUA), especialista em dinâmica de ondas oceânicas. Essa ondulação, porém, ocorre em escala gigantesca, movimentando enormes volumes de água de uma só vez. Esse movimento desloca o ar para cima, perturbando a atmosfera em camadas superiores e criando ondulações na ionosfera, camada de partículas carregadas localizada entre 30 e 190 milhas (48 a 306 km) acima da superfície da Terra. As ondulações alteram a quantidade de elétrons presentes em partes da ionosfera. "Você tem reações iônicas, você muda as temperatura, tudo fica desregulado", explica Michael Hickey, professor emérito de física da Embry-Riddle Aeronautical University, em Daytona Beach, Flórida (EUA), que estuda essas ondas atmosféricas.

Os satélites de navegação usam frequências duplas para se comunicar com estações terrestres, de modo que aumentos no número de elétrons na ionosfera podem causar atrasos incomuns no tempo de chegada desses dois sinais. Ao medir esses atrasos, sistemas como o Guardian podem detectar se algo anormal está acontecendo na ionosfera. Engenheiros de GPS já sabiam que os sinais sofriam esse tipo de perturbação, e eles precisam ajustar esse "ruído" para garantir a precisão dos sistemas de navegação. Mas foram os cientistas da Terra que perceberam que todo esse ruído poderia ser usado para detectar tsunamis. "São pessoas inteligentes pensando fora da caixa", afirma Anderson.