A situação dos voos na Venezuela após anúncios de Trump sobre o fechamento do espaço aéreo do país

RONALD PENA R/EPA/Shutterstock Apenas duas companhias internacionais voaram para Maiquetía, o principal aeroporto do país, durante o fim de semana "Eu voava no dia 24 de novembro e, quando já estava quase na porta do avião, me disseram que o voo estava cancelado. Agora não sei quando volto." Juan Carlos Rodríguez é um dos centenas de venezuelanos que ficaram retidos nos últimos dias no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Espanha) por causa dos anúncios feitos nas últimas semanas pelo governo dos Estados Unidos sobre a Venezuela.

Em 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) pediu que as companhias aéreas "extremassem a cautela" ao sobrevoar a Venezuela e o sul do Caribe, diante do que considerava "uma situação potencialmente perigosa na região". O alerta levou oito companhias internacionais a suspenderem seus voos para o país caribenho, resposta que foi seguida pelas autoridades venezuelanas com o cancelamento dos direitos de tráfego aéreo de seis dessas empresas. Mas a situação não parou aí: no sábado (29/11), o presidente Donald Trump anunciou que o espaço aéreo "sobre" e "ao redor" da Venezuela deveria ser considerado fechado "por completo". As autoridades venezuelanas classificaram o anúncio como "ameaça colonialista" e afirmaram ter acionado "todos os mecanismos multilaterais" para obter "o fim imediato dessa ação ilegítima e ilícita".

Desde então, porém, o tráfego aéreo venezuelano tem sido muito inferior ao habitual. Juan BARRETO / AFP via Getty Images O grosso das operações aéreas durante o fim de semana foi realizado por companhias venezuelanas ou privadas Céus quase vazios O anúncio de Trump agravou ainda mais o isolamento aéreo da Venezuela. Uma consulta ao portal de monitoramento Flightradar24.com mostrava, entre a tarde de sábado e a manhã de domingo, apenas um punhado de aviões sobrevoando o país — a maioria de empresas nacionais ou aeronaves privadas em rotas internas.

No fim de semana, apenas duas companhias internacionais — a panamenha Copa e a colombiana Wingo — operaram no país, segundo dados disponíveis no site do aeroporto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que atende Caracas. A Copa anunciou que manteria dois voos diários entre Panamá e Caracas, mas apenas durante o dia. A Wingo informou que continuaria operando a rota Bogotá–Caracas, e a Boliviana de Aviación (BoA) seguia vendendo passagens para a capital venezuelana.

Das quase 100 operações previstas para domingo em Maiquetía (pousos e decolagens), 20 eram voos internacionais para quatro destinos (Bogotá, Lima, Curaçao e Panamá), mas apenas seis eram de companhias estrangeiras, segundo o portal pró-governo Laiguana.tv. Antes da crise, havia 105 voos semanais de/para a Venezuela. Nos últimos dias, o número caiu para 79 — uma redução de 24,7%. Essa situação não é nova para os venezuelanos, que viram na última década suas conexões internacionais diminuírem por causa da crise econômica, política e também pela pandemia de covid.