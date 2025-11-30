A fascinante história do alho (e quais são suas propriedades medicinais)

O alho tem longa tradição na história e na cultura humana, desde a Antiguidade. Suas propriedades medicinais incentivaram seu consumo ao longo dos séculos, até conquistar papel de destaque na cozinha internacional.

Conhecido pelos seus efeitos antimicrobianos e antivirais , o alho, há muito tempo, é um produto fundamental na cozinha e nos remédios tradicionais.

O alho é apreciado há milhares de anos, não só pelo seu sabor intenso e inconfundível, mas pelas suas propriedades medicinais .

Getty Images A China é o maior produtor de alho do mundo

E apresentou uma questão importante: o alho é realmente benéfico para nós?

O programa de rádio The Food Chain , do Serviço Mundial da BBC, explorou recentemente a rica história do alho e seu significado cultural.

Atualmente, o maior produtor mundial de alho é a China.

Originário da Ásia central, o alho foi levado ao longo do tempo, pelas populações migrantes, para a Europa e os Estados Unidos.

Para Jenson, o alho enaltece imensamente os alimentos e se pergunta o que seria da cozinha francesa sem ele.

O chef dinamarquês Poul Erik Jenson recebe estudantes do Reino Unido, Austrália, Ásia e Estados Unidos na sua Escola de Gastronomia Francesa, no noroeste da França. Ele garante que nunca teve um aluno que não conhecesse o alho.

O alho é um ingrediente essencial na cozinha de inúmeros países.

Mas, quando ele era criança em uma região rural da Dinamarca, no início da década de 1970, o alho era virtualmente desconhecido.

"Dos caldos às sopas, em saladas ou pratos com carne, certamente existe um dente de alho em alguma parte. Deixar de usá-lo é inimaginável."

"Não acredito que os franceses consigam imaginar um prato salgado sem alho", afirma ele.

O atual chef de cozinha também se acostumou com o alho nas pizzas italianas. E, hoje em dia, ele também se beneficia do condimento como remédio no inverno.

Mas, quando trabalhadores turcos começaram a imigrar para a Dinamarca, a preparação de alimentos com alho passou a ser uma experiência mais comum.

Jenson recorda que o alho era conhecido principalmente pelo seu odor forte.

"Minha esposa e eu tomamos um copo de caldo pela manhã, com uma cabeça de alho inteira, espremida", ele conta.

"Não tivemos uma única gripe ou resfriado sério e tenho certeza de que foi graças ao alho."

Getty Images Populações de migrantes levaram o alho da Ásia central para novos lugares durante o século 20

Longa jornada

O significado cultural e espiritual do alho se expandiu já dura milênios.

Os gregos antigos deixavam alho nas encruzilhadas, como oferenda a Hécate, a deusa dos feitiços e protetora dos lares.

No Egito, os arqueólogos encontraram alho na tumba de Tutancâmon (c.1341 a.C.-c.1323 a.C.), para proteger o famoso faraó na vida após a morte. E, no folclore chinês e filipino, existem lendas de pessoas usando alho para afugentar vampiros.

"A receita mais antiga do mundo é um guisado mesopotâmico, de cerca de 3,5 mil anos, contendo dois dentes de alho", segundo Robin Cherry, autora do livro Garlic: An Edible Biography ("Alho: uma biografia comestível", em tradução livre).

"A menção mais antiga do alho também tem cerca de 3,5 mil anos. Trata-se do papiro de Ebers", prossegue a escritora.

"Ele inclui muitas instruções sobre como usar o alho para curar de tudo, desde mal-estar até parasitas e problemas cardíacos ou respiratórios."

Cherry destaca que o médico e filósofo grego Hipócrates (c.460 a.C. - c.370 a.C.) usava alho em uma série de tratamentos medicinais.

Além dele, pensadores e escritores de destaque, como Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) e Aristófanes (c.446 a.C.-c. 386 a.C.), também fizeram referência às propriedades medicinais do alho.

Getty Images O alho faz parte de muitos dos nossos pratos favoritos, como a pizza

Da comida dos escravos para os pratos da realeza

O alho foi muito popular em civilizações antigas como a Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, China e Índia.

Os soldados romanos acreditavam que o alho trazia força e coragem e o espalharam pela Europa durante suas conquistas.

O alho era usado como alimento e como remédio, mas houve época em que seu uso culinário estava restrito às classes baixas. "De fato, era um alimento para as pessoas pobres", segundo Cherry.

"Acreditava-se que ele fortalecia as pessoas escravizadas que construíram as pirâmides do Egito e os marinheiros romanos. Era barato e podia disfarçar o sabor desagradável dos alimentos rançosos. Por isso, era considerado algo que só os pobres comiam."

A reputação do alho começou a mudar durante o Renascimento europeu — um período fundamental da história do continente entre os séculos 14 e 16, marcado pelo ressurgimento dos ensinos clássicos e pelo florescimento das artes e das ciências.

"O rei Henrique 4° da França (1553-1610) foi batizado com alho e se alimentava muito com o condimento", prossegue a escritora. "Isso fez com que o alho se tornasse popular."

Cherry destaca ainda que o condimento também ganhou popularidade na Inglaterra vitoriana, no século 19.

O alho chegou aos Estados Unidos muito depois, nos anos 1950 e 1960. Levado pelos imigrantes, ele ajudou a reverter estereótipos.

"Na verdade, o alho era usado em um sentido muito depreciativo contra judeus, italianos e coreanos", explica Cherry. "Eles eram chamados de 'comedores de alho', o que tinha conotação negativa."

Universal Images Group via Getty Images O alho é empregado por suas propriedades medicinais

O alho na Medicina

Existem atualmente cerca de 600 variedades de alho. Algumas delas só recentemente ficaram disponíveis em todo mundo, como o alho do Uzbequistão, na Ásia Central, e da Geórgia, na região do Cáucaso.

Além do seu papel de destaque na cozinha moderna, o alho é usado regularmente para tratar ou reduzir os sintomas do resfriado.

Testes clínicos examinaram seus efeitos sobre a pressão arterial, o colesterol e até o câncer, mas com resultados contraditórios.

Um pequeno estudo no Irã concluiu que alho com suco de limão ajudou a reduzir o colesterol e a pressão arterial dos participantes em seis meses.

Mas um estudo maior, realizado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, envolveu 200 indivíduos saudáveis durante seis meses e não encontrou reduções significativas dos níveis de colesterol.

Press Association Consumir alho com o estômago vazio pode gerar mal-estar gastrointestinal, flatulências e alterações da flora intestinal

Um estudo de 2014, realizado na Universidade de Sydney, na Austrália, confirmou as fortes propriedades antimicrobianas, antivirais e antifúngicas do alho.

"O alho contém altos níveis de potássio, fósforo, zinco e enxofre, além de quantidades moderadas de magnésio, manganês e ferro. É como um vegetal milagroso", afirma a nutricionista pediátrica e porta-voz da Associação Alimentar Britânica, Bahee Van de Bor.

"O alho possui compostos encantadores que contêm enxofre, chamados alicinas", prossegue ela.

"Ele é rico em fibras prebióticas, que fazem muito bem ao intestino. Por isso, é fabuloso para nossa saúde digestiva. E também possui certas propriedades antimicrobianas."

Van de Bor explica que a fibra do alho serve de alimento para as bactérias digestivas e pode ajudar a combater a prisão de ventre e os inchaços.

Consumir um ou dois dentes de alho cru por dia é considerado saudável para adultos.

Mas um artigo publicado na revista médica American Family Physician indica que o consumo excessivo, especialmente com o estômago vazio, pode causar doenças gastrointestinais, flatulência e mudanças da flora intestinal.

Ouça aqui o programa de rádio The Food Chain, do Serviço Mundial da BBC (em inglês), que deu origem a esta reportagem.