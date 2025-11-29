Trump anuncia fechamento total do espaço aéreo da Venezuela em meio a escalada de tensão com exercícios militares dos EUA no Caribe

Getty Images A tensão entre Estados Unidos e Venezuela segue aumentando em meio às manobras militares que as Forças Armadas americanas realizam há duas semanas no Caribe com a mobilização de milhares de militares e do maior porta-aviões do mundo. Neste sábado, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que o espaço aéreo "sobre" e "nos arredores" da Venezuela será fechado "por completo".

"A todas as companhias aéreas, pilotos, narcotraficantes e traficantes de pessoas: por favor considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela fechados em sua totalidade", escreveu na rede social Truth Social. Até o momento não houve resposta por parte do governo venezuelano ao post. Ainda que não traga detalhes, a mensagem aumenta ainda mais a pressão sobre a gestão de Nicolás Maduro. Washington afirma que o objetivo de seu destacamento militar no Caribe é conter o tráfico de drogas para os EUA, mas tanto Caracas quanto diversos observadores acreditam que o verdadeiro objetivo seja forçar uma mudança de governo na Venezuela.

Desde o início de setembro, a força naval dos EUA atacou cerca de 20 embarcações suspeitas de tráfico de drogas, no Pacífico e principalmente no Caribe. As ações mataram mais de 80 pessoas e foram descritas por algumas organizações de direitos humanos como "execuções extrajudiciais" que violam o direito internacional. Getty Images Milhares de passageiros já foram afetados por suspensão de voos na Venezuela nos últimos dias Tráfego aéreo paralisado O tráfego aéreo na Venezuela foi severamente afetado na última semana, depois que a autoridade de aviação dos EUA (Federal Aviation Administration, FAA) emitiu um alerta recomendando que as companhias aéreas tivessem cautela ao operar no espaço aéreo venezuelano "devido à deterioração da situação de segurança e ao aumento da atividade militar dentro e ao redor da Venezuela". "As ameaças podem representar um risco potencial para aeronaves em todas as altitudes, incluindo durante o sobrevoo, as fases de chegada e partida dos voos e/ou para aeroportos e aeronaves em solo", afirmou a FAA em comunicado à imprensa na semana passada.