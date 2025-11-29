São Paulo tem a melhor vida noturna do mundo, diz ranking de melhores cidades

Getty Images São Paulo subiu 57 posições em ranking de melhores cidades do mundo São Paulo foi eleita como a melhor do mundo em um ranking que aponta as melhores cidades do mundo em 2026 com base no quanto elas são atraentes para se visitar, viver e investir. Elaborado pela consultoria Resonance — empresa com sedes em Nova York, Bruxelas e Vancouver que trabalha com estratégia e marketing para cidades — o World's Best Cities 2026 (Melhores Cidades do Mundo de 2026) leva em consideração 46 métricas diferentes.

A vida noturna é uma delas. O relatório também analisa, por exemplo, avaliações feitas na internet em sites como Google, Instagram e TikTok, pesquisas de opinião (com 21 mil pessoas em 31 países, em que elas falam sobre as cidades que gostariam de visitar, trabalhar ou viver) e fatores como clima, indicadores econômicos e presença de grandes empresas. Considerando todos os parâmetros, São Paulo aparece na lista geral como a 18ª melhor cidade do mundo — e é a latino-americana mais bem colocada. A única outra cidade brasileira a aparecer na lista é o Rio de Janeiro — em 42º lugar. São Paulo saltou 57 posições no ranking — passando da 75ª colocação no ano passado para 18ª agora. O Rio de Janeiro passou da última posição (100ª) para 42ª. Foram analisadas mais de 270 cidades no mundo com mais de um milhão de habitantes. São Paulo: vida noturna e Instagram As 20 primeiras colocadas são:

Londres Nova York Paris Tóquio Madri Singapura Roma Dubai Berlim Barcelona Sydney Los Angeles Seul Amsterdã Pequim Xangai Toronto São Paulo Hong Kong Istambul O ranking é dividido em três categorias diferentes, que medem o quão "habitável" a cidade é (que considera fatores como trânsito, clima, qualidade do ar, parques, entre outros); o quão "amável" ela é (vida noturna, restaurantes, percepção global, entre outros); e o seu nível de prosperidade (aeroportos, presença de grandes empresas, desemprego, universidades, entre outros). São Paulo está bem colocada no quesito de "amabilidade": é a 8ª cidade. No ranking de cidades mais "habitáveis", ela aparece em 54º. Em relação ao nível de prosperidade, está em 40º lugar. A capital paulista foi campeã em duas métricas de "amabilidade": sobre vida noturna e sobre a presença da cidade em posts de Instagram. Essas métricas são baseadas em posts de usuários no Instagram e na avaliação de locais com atividades noturnas em sites como Google e Trip.com.

No caso de posts de Instagram, é medido o número total de postagens, incluindo Reels, com geolocalização para uma cidade e compartilhadas por moradores e turistas na plataforma. "São Paulo está de volta com suas luzes de neon vibrantes, e esse impulso agora abrange noites animadas, novos restaurantes, lojas de luxo e uma vista panorâmica pulsante", afirma o relatório da Resonance. "A cidade sobe em nosso ranking global de 'Amabilidade' para o 8º lugar graças à força de sua famosa e premiada vida noturna (Vila Madalena e Baixo Augusta estão movimentados sete noites por semana), uma enxurrada de posts no Instagram que alcançaram o 1º lugar, provenientes de corredores culturais revitalizados e uma cena gastronômica que permanece entre as 5 melhores do mundo."

O relatório também destaca restaurantes como D.O.M., Maní e Evvai — bem avaliados no famoso Guia Michelin — e a presença de marcas globais na rua Oscar Freire e em shoppings como o JK Iguatemi/Cidade Jardim. "A reinvenção urbana é igualmente dinâmica. A revitalização do bairro do Anhembi (nova arena, hotel e centros de convenções modernizados até 2027) fortalece um mercado de eventos já ancorado pela Expo São Paulo. Ao longo do Rio Pinheiros, parques lineares e ciclovias continuam sendo construídos, impulsionando o fluxo de pessoas nos fins de semana para a orla, galerias e casas noturnas."