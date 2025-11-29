Quem é o ex-presidente de Honduras condenado por narcotráfico que tem apoio de Trump para deixar prisão

Getty Images A Justiça dos EUA acusou Hernández de transformar Honduras em um "narcoestado" para enriquecer e se manter no poder O ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 anos de prisão por narcotráfico nos EUA, pode ser libertado. O motivo? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (28/11) que vai indultar o ex-mandatário, por considerar que ele "foi tratado com muita dureza e injustiça", segundo escreveu em sua rede Truth Social.

O momento escolhido para conceder o perdão presidencial ao político centro-americano, declarado culpado em junho de 2024 por um tribunal de Nova York, chama atenção. Primeiro, o anúncio ocorreu a menos de 48 horas das eleições hondurenhas que definirão o sucessor da esquerdista Xiomara Castro — oportunidade que Trump não deixou passar. O republicano também declarou apoio a Nasry "Tito" Asfura, candidato do direitista Partido Nacional e aliado de Hernández. Além disso, o fato de Trump indultar um político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína para os EUA surpreende, especialmente porque, nas últimas semanas, Washington enviou parte de sua Marinha às costas do Caribe para conter o tráfico de drogas e afundou cerca de 20 lanchas suspeitas, matando mais de 80 pessoas. Os procuradores que levaram Hernández ao banco dos réus o acusaram de transformar Honduras em um "narcoestado" e de lucrar com isso, acusações que o político chamou de "calúnias".

Pete Marovich/Getty Images O presidente dos EUA anunciou que pretende indultar Hernández, o que pode libertá-lo a qualquer momento Uma carreira meteórica Antes de se tornar o primeiro ex-chefe de Estado condenado por narcotráfico nos EUA desde o panamenho Manuel Noriega, em 1992, Hernández já havia quebrado outros recordes. Em 2014, tornou-se o presidente mais jovem do país desde 1980 e, em 2017, o primeiro a ser reeleito em décadas. A história do político conhecido em Honduras pelas iniciais JOH começou em 28 de outubro de 1968, na cidade de Gracias, departamento de Lempira, onde cresceu como o 15º de 17 irmãos. Após concluir os estudos no Liceo Militar del Norte, em San Pedro Sula, estudou Direito na Universidade Nacional de Honduras.

Na universidade, deu início à carreira política, presidindo sua associação estudantil entre 1988 e 1989. Depois de se formar, passou a atuar na primeira secretaria do Congresso como assistente de seu irmão Marcos Augusto, então deputado — e ali começou a construir suas redes no poderoso Partido Nacional. Após completar estudos em administração pública na Universidade Estadual de Nova York (EUA), lançou-se candidato a deputado por Lempira, cargo que ocupou por quatro mandatos a partir de 1998.

Em 2010, assumiu a presidência do Congresso durante o governo Porfirio Lobo, impulsionando uma agenda de segurança e linha dura contra o crime organizado que lhe garantiu apoio de setores conservadores e empresariais. Em 2012, venceu as primárias do Partido Nacional e, no ano seguinte, ganhou as eleições presidenciais. "Sou Juan Orlando Hernández e venho das terras do indômito cacique Lempira; com o apoio do povo, sou o presidente de Honduras", declarou em sua posse, em 27 de janeiro de 2014.