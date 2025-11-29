'Ficamos presos na água por sete dias': chuvas intensas provocam enchentes no sul da Ásia e deixam 600 mortos

Getty Images As operações de busca e salvamento seguem em curso na Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, com centenas de pessoas ainda desaparecidas Chuvas torrenciais provocaram enchentes e deslizamentos em partes do sul da Ásia, deixando cerca de 600 mortos. A temporada de monções, agravada por tempestades tropicais, causou algumas das piores enchentes em anos, afetando milhões de pessoas na Indonésia, Malásia, Tailândia e Sri Lanka.

A chuva intensa começou na quarta-feira (26/11) na ilha indonésia de Sumatra. "Durante a enchente, tudo sumiu", disse um morador de Bireuen, na província de Aceh, à agência Reuters. "Eu queria salvar minhas roupas, mas minha casa desabou." Com centenas de desaparecidos, o número de mortos deve aumentar. Milhares continuam isolados, alguns aguardando resgate nos telhados. Até sábado, mais de 300 pessoas haviam morrido na Indonésia e 160 na Tailândia. A Malásia também registrou mortes. No Sri Lanka, atingido por um ciclone, mais de 130 pessoas morreram e cerca de 170 estão desaparecidas, segundo autoridades.

O ciclone tropical, excepcionalmente raro e batizado de Ciclone Senyar, provocou deslizamentos catastróficos e enchentes no Sri Lanka e na Indonésia, arrastando casas e submergindo milhares de construções. Getty Images Na Indonésia, centenas seguem desaparecidas após as fortes chuvas devastarem a ilha de Sumatra A agência de gestão de desastres da Indonésia informou neste sábado (29/11) que quase 300 pessoas continuam desaparecidas após as enchentes devastarem Sumatra. "A correnteza era muito forte, em questão de segundos chegou às ruas, entrou nas casas", disse à BBC a moradora de Aceh, Arini Amalia.

Ela e a avó correram para a casa de um parente em terreno mais alto. Ao voltar no dia seguinte para tentar recuperar alguns pertences, encontrou a casa totalmente submersa: "Já afundou." Em Sumatra Ocidental, após a água subir rapidamente e inundar sua casa, Meri Osman disse ter sido "arrastado pela correnteza" e que se agarrou a um varal até ser resgatado. O mau tempo tem dificultado as buscas, e embora dezenas de milhares de pessoas tenham sido evacuadas, centenas continuam isoladas, informou a agência.

Getty Images Dezenas de milhares de pessoas buscaram abrigo em centros temporários na Tailândia Na província de Songkhla, no sul da Tailândia, a água chegou a 3 metros de altura e ao menos 145 pessoas morreram em uma das piores enchentes em uma década. Segundo o governo, mais de 160 pessoas morreram nos dez estados atingidos. Mais de 3,8 milhões de moradores foram afetados. A cidade de Hat Yai registrou 335 mm de chuva em um único dia, o volume mais alto em 300 anos. Conforme a água começou a baixar, o número de mortos subiu rapidamente.