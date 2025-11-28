Trump afirma que EUA irá suspender migração de 'países do Terceiro Mundo'

Reuters O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou intensificar seu combate aos imigrantes, prometendo "interromper permanentemente a imigração" para os Estados Unidos de pessoas de todos os "países do Terceiro Mundo", ao se manifestar contra o "ônus dos refugiados" do seu país. Trump postou nas redes sociais depois de anunciar a morte de um membro da Guarda Nacional americana após um tiroteio na capital do país, Washington DC. Um cidadão do Afeganistão foi acusado como responsável.

O presidente não forneceu mais detalhes, nem indicou quais países poderão ser afetados. O plano poderá ser questionado na Justiça e já gerou reações contrárias das agências das Nações Unidas. O anúncio de Trump, após o ataque mortal de quarta-feira, representa um endurecimento ainda maior da sua posição em relação aos migrantes, durante seu segundo mandato. Entre outras medidas, Trump procurou realizar deportações em massa de migrantes que entraram no país ilegalmente, reduzir drasticamente o número de refugiados e eliminar os direitos à cidadania automática que se aplicam atualmente a quase todos os nascidos em território americano. Após o ataque de quarta-feira (26/11), Trump prometeu retirar dos Estados Unidos qualquer estrangeiro "de qualquer país que não pertença aqui".

No mesmo dia, os Estados Unidos suspenderam o processamento de todos os pedidos de imigração de cidadãos afegãos, afirmando que a decisão foi tomada aguardando uma análise de "protocolos de segurança e vetos". Na quinta-feira, o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês) declarou que iria reexaminar os green cards emitidos para indivíduos que migraram de 19 países para os Estados Unidos. A agência não mencionou explicitamente o ataque de quarta-feira. Questionado pela BBC sobre quais países estariam na lista, o USCIS indicou uma proclamação emitida em junho pela Casa Branca, que incluiu o Afeganistão, Cuba, Haiti, Irã, Somália e Venezuela. Mas não houve mais detalhes sobre como ocorreria a reavaliação.

Trump usou linguagem forte em uma postagem em duas partes na noite de quinta-feira, prometendo "eliminar todos os subsídios e benefícios federais aos não cidadãos". O presidente americano escreveu, na rede Truth Social, que isso "permitiria a total recuperação do sistema americano" de políticas que haviam reduzido os "ganhos e as condições de vida" de muitos cidadãos dos Estados Unidos. 'Países do Terceiro Mundo' Na postagem, o presidente também culpou os refugiados por causarem "distúrbios sociais na América" e se comprometeu a retirar "todos os que não sejam patrimônio líquido" para os Estados Unidos.

Trump iniciou o texto, repleto de expressões anti-imigrantes, como uma "saudação pelo Dia de Ação de Graças". Ele afirmou que "centenas de milhares de refugiados da Somália tomaram totalmente conta do até então grande Estado de Minnesota" e se dirigiu especificamente aos legisladores democratas daquele Estado. "Interromperei permanentemente a migração de todos os Países do Terceiro Mundo para permitir a total recuperação do sistema dos Estados Unidos", escreveu o presidente.