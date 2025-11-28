Sem líder claro, direita está dividida após prisão de Bolsonaro, diz Economist

Reprodução Revista britânica destacou divisão interna da direita após prisão de Bolsonaro Uma reportagem da revista britânica The Economist publicada nesta sexta-feira (28/11) afirma que a direita brasileira está dividida após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que não surgiu ainda um líder claro para ser o candidato à eleição presidencial de 2026. "A menos de um ano das eleições, a direita brasileira não tem um líder claro. As disputas internas entre os potenciais candidatos estão aumentando", afirma a Economist.

A reportagem cita como possíveis candidatos os governadores Tarcísio de Freitas (de São Paulo), Ronaldo Caiado (de Goiás) e Romeu Zema (de Minas Gerais), além de Eduardo e Flávio Bolsonaro. A revista afirma que há alguns meses "o cenário era bastante diferente", com queda da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devido ao aumento do preço dos alimentos e da pouca presença da esquerda nas mídias sociais. Nesse momento, a direita parecia estar em vantagem. "Em muitos aspectos, a própria família de Bolsonaro é culpada pela mudança na sorte da direita", afirma a reportagem, citando o que chama de lobby de Eduardo Bolsonaro junto aos republicanos contra o julgamento de seu pai. A resposta americana veio na forma de um tarifaço do governo de Donald Trump contra produtos brasileiros.