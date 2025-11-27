Menos de 1% tenta romper tornozeleira eletrônica: 'Eu não tentaria fazer. Você vai ser penalizado', diz fabricante

Secretaria de Administração Penitenciária do DF Bolsonaro tentou queimar tornozeleira O Brasil tem atualmente quase 1 milhão de pessoas em cumprimento de pena. Dessas, 122 mil estão em prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, número que só cresce a cada ano. Para se ter uma ideia, em 2016, há uma década, eram 6 mil, segundo mostram dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (Sisdepen).

O mercado da produção de tornozeleiras, como consequência, também teve um boom, e a expectativa do setor é aumentar ainda mais a produção e ampliar a tecnologia, com mais capacidade de armazenar e compartilhar informações. Sávio Bloomfield, presidente da Spacecom Monitoramento SA, empresa que afirma ser responsável por mais de 100 mil tornozeleiras monitoradas em 16 Estados do país, contou à BBC News Brasil que são raros os casos de tentativa de danificar o equipamento, como no episódio envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro admitiu ter usado um ferro de solda durante a madrugada de sábado (22/11) para tentar violar a sua tornozeleira. O ex-presidente afirmou que interrompeu a ação por conta própria e comunicou posteriormente o ocorrido aos agentes responsáveis pelo monitoramento. A Spacecom Monitoramento SA, vale destacar, não é a mesma responsável pela tornozeleira utilizada pelo ex-presidente.

"Menos de 1% tenta evadir o sistema de monitoramento", disse Bloomfield, com base em informações dos equipamentos da própria empresa. E ele faz um alerta: "Vai ficar registrado, vai ficar no seu prontuário e você vai responder à Justiça. Você vai ser penalizado de acordo com o juízo acompanhando o caso. Eu não tentaria fazer." Ele disse que a empresa ainda não tinha visto casos de rompimento da tornozeleira com ferro de solda, embora haja outras formas de violação comuns. E que esses casos sempre ficam registrados.

"Já recebemos equipamento quebrado, furado, cortado. Mas nunca tivemos nenhum caso em que a Justiça tenha nos solicitado e que não tivesse prova do que houve com aquele apenado. Costumamos brincar que só não sabemos a cor da cueca do preso. Mas o resto que ele fez, eu sei." Getty Images Cerca de 120 mil pessoas estão sob monitoramento eletrônico no Brasil Custo de monitoramento é menor O uso de tornozeleira eletrônica pode ser decidido pelo Poder Judiciário tanto durante uma investigação ou instrução criminal quanto após uma condenação. A ideia é que a medida permita, por exemplo, substituição à prisão provisória, medida protetiva em casos de violência doméstica, saída temporária para quem está no regime semiaberto e progressão de regime, quando não há vagas em estabelecimentos adequados.

Bloomfield avalia que o aumento do uso tem a ver com a visão do Judiciário de buscar penas mais justas e de gastar menos. "Temos superlotação. Um preso custa, para o Estado, em torno de R$ 3 mil por mês. Uma tornozeleira, em média, custa R$ 260. É muito mais barato. Quando um preso vai para a penitenciária, há toda uma desestruturação da família da pessoa, que é pressionada pelos presos para que leve droga. Ou para que família dos presos prestem favores." Ele diz que o sistema de monitoramento eletrônico também foi ganhando mais confiança nos últimos anos.