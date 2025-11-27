Icônicos andaimes de bambu podem ter ajudado a espalhar fogo em incêndio devastador em Hong Kong

Fogo toma conta de conjunto habitacional em Hong Kong The British Broadcasting Corporation Pelo menos 55 pessoas morreram em um incêndio de grandes proporções que consumiu um complexo de prédios residenciais públicos em Hong Kong. Mais de 270 pessoas ainda estão desaparecidas. O incêndio destruiu sete dos oito blocos de apartamentos do conjunto habitacional Wang Fuk Court no distrito de Tai Po. Quatro dos focos de incêndio estão sob controle, e as autoridades esperam extinguir os focos restantes ainda nesta quinta-feira (27/11).

O incêndio chegou a ser classificado como de nível 5, o mais grave em Hong Kong. Mais de 800 bombeiros foram mobilizados para tentar apagar o fogo Três executivos de uma construtora foram presos sob suspeita de homicídio culposo relacionado a materiais inflamáveis, incluindo telas de proteção e lonas plásticas, que podem ter permitido a rápida propagação das chamas. Um especialista em segurança contra incêndios acredita que a grande quantidade de andaimes de bambu que conectam os blocos de apartamentos contribuiu para a propagação do incêndio. O fogo se alastrou rapidamente, causando um grande número de mortes e feridos, afirmou o professor Jiang Liming, da Universidade Politécnica de Hong Kong.

Os andaimes de bambu fazem parte da paisagem urbana icônica de Hong Kong — e são amplamente utilizados na construção civil. EPA O incêndio destruiu sete dos oito blocos de apartamentos do conjunto habitacional Wang Fuk Court No início deste ano, as autoridades anunciaram planos para substituir o bambu por aço, que é mais resistente e à prova de fogo. Elas citaram como problema o fato de o bambu ser facilmente inflamável e sua tendência a se deteriorar com o tempo. Jiang também disse que os blocos atingidos pelo fogo eram "relativamente antigos" – foram construídos na década de 1980 – portanto, "as janelas de vidro não são tão resistentes ao fogo".

"Os prédios modernos têm janelas com vidros duplos, mas neste caso talvez tenham usado apenas um vidro simples... [o que torna] muito fácil que as chamas quebrem e permitam que o fogo penetre na fachada", disse ele à BBC News. Além disso, quase 40% dos 4,6 mil moradores do conjunto habitacional Wang Fuk Court têm 65 anos ou mais, de acordo com o censo de 2021. Alguns deles vivem nesse conjunto habitacional subsidiado desde sua construção, na década de 1980.

Getty Images Muitos andaimes em Hong Kong são feitos de bambu — o que faz parte da paisagem urbana da cidade Autoridades também investigam outros materiais usados na reforma do prédio como fatores que podem ter contribuído para o incêndio. Especialistas dizem que a instalação de redes de proteção adequadas na parte externa dos prédios é fundamental para evitar a propagação das chamas. Redes de proteção inadequadas podem fazer com que o fogo se alastre rapidamente.