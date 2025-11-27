A brasileira parente de porta-voz da Casa Branca presa pelo serviço de imigração de Trump

Arquivo familiar Bruna Caroline Ferreira é mãe do sobrinho da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, e está detida em uma unidade do ICE no Louisiana A brasileira Bruna Caroline Ferreira foi detida pelo serviço imigratório americano (ICE, na sigla em inglês) no início deste mês, em Revere, Massachusetts, e está sob custódia em uma instalação do ICE na Louisiana, de acordo com a estação de rádio WBUR, primeiro veículo de imprensa a noticiar o caso na terça-feira (25/11). Esta seria apenas uma entre milhares de prisões de brasileiros, em meio ao endurecimento da política de imigração nos Estados Unidos que tem marcado o segundo mandato do republicano Donald Trump.

Mas o caso ganhou notoriedade porque Bruna tem uma ligação familiar com a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Ela é mãe do sobrinho de 11 anos da secretária de imprensa de Trump e teve um relacionamento amoroso com Michael Leavitt, irmão da porta-voz americana. A porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughlin, afirmou em comunicado que Ferreira teria um "antecedente de prisão por agressão", e que a brasileira entrou nos EUA com um visto de turista que a obrigava a deixar o país em 1999. "Sob o governo do presidente Trump e da secretária [Kristi] Noem, todos os indivíduos em situação irregular nos Estados Unidos estão sujeitos à deportação", declarou McLaughlin, segundo a WBUR.

O advogado da brasileira, Todd Pomerleau, disse desconhecer quaisquer acusações contra sua cliente e classificou a prisão como "ilegal". "Pelo que sei, ela nunca recebeu nenhum mandado de prisão. Nem sei se eles sabiam quem ela era. Vamos descobrir a verdade." Pomerleau afirmou ainda que Ferreira não conseguiu legalizar seu status migratório e está atualmente em processo de solicitação de residência permanente nos EUA.

Karoline Leavitt se recusou a comentar a prisão. Um representante do governo Trump confirmou a ligação entre Ferreira, Michael Leavitt e a porta-voz da Casa Branca. Mas disse que "Karoline não teve qualquer envolvimento neste assunto." Getty Images Karoline Leavitt se recusou a comentar a prisão A irmã de Ferreira, Graziela Dos Santos Rodrigues, criou uma campanha de arrecadação no site GoFundMe para ajudar a cobrir as despesas legais relacionadas à prisão da brasileira. "Bruna chegou aos Estados Unidos com nossos pais em dezembro de 1998, ainda criança, entrando com visto", escreveu Rodrigues, no site.