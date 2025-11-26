O psiquiatra que determinou que nazistas 'não eram loucos' e podiam ser julgados

Cortesía Jack El-Hai Os juízes de Nuremberg pediram a Douglas M. Kelley que estudasse a saúde mental dos dirigentes nazistas presos Por quê? Há 80 anos, o mundo fazia essa pergunta enquanto vinha à tona a dimensão da tragédia deixada pelo fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e se revelavam os horrores dos campos de concentração, onde o regime nazista matou e tentou aniquilar judeus, ciganos, homossexuais e opositores políticos.

A humanidade esperava respostas do Tribunal Militar Internacional instalado na cidade alemã de Nuremberg, que a partir de 20 de novembro de 1945 julgou 24 altos comandos do deposto Terceiro Reich. A tarefa inédita de processar os líderes de uma nação derrotada em uma guerra não foi simples. Os aliados precisaram resolver problemas legais e técnicos, como definir os crimes imputados, quem os julgaria e qual seria o procedimento adotado. Embora princípios fundamentais do direito penal democrático, como a não retroatividade da lei — segundo a qual ninguém pode ser julgado por crimes não previstos previamente no ordenamento jurídico — não tenham sido plenamente respeitados, os vencedores tentaram corrigir essas falhas e conter críticas garantindo o devido processo legal aos acusados. Mas antes de levar os dirigentes nazistas ao banco dos réus, era preciso esclarecer uma dúvida crucial: eles estavam mentalmente aptos para enfrentar um julgamento ou não? Essa tarefa ficou a cargo do psiquiatra americano Douglas M. Kelley.

Bettmann Archive/Getty Images Em Nuremberg, pela primeira vez na história, os vencedores julgaram os dirigentes de uma nação derrotada em uma guerra O preâmbulo Por que era importante determinar a sanidade mental dos acusados? "As garantias e direitos judiciais são inerentes a todo ser humano, sem exceção", afirma o advogado Carlos Ayala Corao, presidente da Comissão Internacional de Juristas (ICJ, na sigla em inglês), em entrevista à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC). "Se uma pessoa não age por livre-arbítrio, mas por uma doença ou transtorno médico mental, o direito penal democrático a exclui de responsabilidade ou ao menos considera isso um atenuante", acrescenta Corao, também ex-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

A conclusão a que chegaria Kelley, psiquiatra formado pela Universidade da Califórnia (EUA) que se alistou no Exército dos Estados Unidos, onde alcançou o posto de tenente-coronel, e que durante o conflito tratou soldados aliados que lutaram na Europa por "fadiga de combate ou choque de guerra (hoje transtorno de estresse pós-traumático)", determinaria em grande medida o destino do julgamento inédito e, portanto, dos acusados. "Em geral, os prisioneiros não são diferentes de um grupo de executivos de qualquer outro lugar; ao contrário da opinião popular, não estão loucos nem são super-homens", concluiu Kelley, segundo revelou em entrevista de rádio concedida no sexto dia do processo. Cortesía Jack El-Hai Kelley passou mais de oito meses entrevistando e submetendo a testes os dirigentes nazistas que haviam sido presos pelos aliados Como Kelley chegou a esse diagnóstico? Ele "passou cerca de oito meses com os líderes nazistas, principalmente no hotel de Luxemburgo, onde foram mantidos e onde aplicou uma combinação de técnicas psiquiátricas", afirma à BBC News Mundo o jornalista americano Jack El-Hai, que estudou o trabalho do médico para o livro O Nazista e o Psiquiatra.

Para a obra, que inspirou o filme Nuremberg, com estreia prevista para fevereiro de 2026 no Brasil, estrelado pelos vencedores do Oscar Russell Crowe e Rami Malek, o jornalista revisou 15 caixas com documentos, relatórios e registros escritos por Kelley, nos quais anotou seus estudos sobre os nazistas. A família do médico preservou o material por décadas. "Kelley entrevistou os acusados, mas também os submeteu a uma bateria de testes psicológicos, como o teste de manchas de tinta de Rorschach, no qual lhes era pedido que descrevessem o que viam em imagens abstratas", acrescenta. "Também aplicou o teste de percepção temática, semelhante ao de Rorschach, mas com fotografias reais ou ilustrações, no qual era pedido que contassem uma história. Além disso, realizou testes de coeficiente intelectual (QI) e descobriu que todos tinham inteligência média ou acima da média", detalha.