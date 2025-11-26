Defesa de Bolsonaro ainda pode recorrer de condenação no STF?

AFP via Getty Images Defesa de Bolsonaro diz que decisão foi 'surpreendente' e que vai apresentar recurso A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) apoiou por unanimidade na noite de terça-feira (25/11) a decisão do ministro Alexandre de Moraes de encerrar o processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Moraes havia tomado a decisão mais cedo, durante a tarde. Com isso, começou a execução da pena. Moraes já havia determinado que o ex-presidente continue na sala especial onde está preso preventivamente desde sábado (22/11), na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

A decisão veio após a defesa não apresentar novos embargos de declaração dentro do prazo, encerrado na segunda-feira (24/11). O ministro também entendeu que não cabem embargos infringentes, já que apenas Luiz Fux votou contra a condenação — e a jurisprudência do STF (conjunto de decisões que estabelecem precedentes para os casos seguintes) aponta que esse recurso só é aceito quando há ao menos dois votos pela absolvição. Mas a defesa do ex-presidente contesta esse entendimento. Chamou a decisão de "surpreendente" e argumentou que o regimento do STF não exige dois votos pela absolvição para permitir esse tipo de recurso. Afirmou ainda que vai apresentar, dentro do prazo, o recurso que considerar possível. (veja a nota completa abaixo) Afinal, o que pode acontecer agora? A BBC News Brasil ouviu especialistas para comentar as afirmações da defesa do ex-presidente.

'Recursos possíveis já foram utilizados' Thiago Bottino, professor da FGV Direito Rio, avalia que todos os recursos internos possíveis já foram utilizados, porque o caso foi julgado diretamente pelo Supremo, o que já reduz o número de etapas recursais disponíveis. "Neste momento, todos os recursos que eram cabíveis já se esgotaram. Você teve um julgamento feito diretamente pelo Supremo, o que faz com que naturalmente haja menos recursos. Mas não significa que não há. Houve a interposição dos embargos de declaração. Eles foram julgados, foram rejeitados. E esse era o único recurso que cabia. E já transitou." Ele também afirma que os embargos infringentes citados pela defesa não poderiam ser usados nesse caso, já que esse tipo de recurso só pode ser apresentado quando há pelo menos dois votos pela absolvição.

A questão da quantidade de votos não está em um regimento interno, mas é um entendimento do STF, baseado em decisões anteriores. "Entendo que outro recurso que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que gostaria de fazer não cabe no caso concreto porque, pelas regras estabelecidas pelo STF, esse recurso só é cabível quando se tem uma divergência muito grande, quando se tem uma votação de 3 a 2 pela condenação. Aí você faz os embargos infringentes", diz Bottino. "Fora dessas hipóteses, você não pode mais fazer esses embargos infringentes. O Supremo já decidiu isso há muitos anos e é uma jurisprudência bem pacífica. Nunca foi modificada."

Jenifer Moraes, professora de Direito Penal e Direito Penal Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie em Campinas, ressalta a jurisprudência sobre os embargos infringentes e reforça que este tipo de recurso é voltado à reversão da decisão a partir dos argumentos expostos pelos julgadores que divergiram do voto do relator. A professora Moraes explica ainda que, uma vez que os embargos infringentes são rejeitados, um recurso contra essa decisão do STF não "terá o condão de combater os argumentos utilizados para a condenação". O recurso apenas se restringiria a discutir o motivo da recusa. Getty Images Bolsonaro em foto de setembro O advogado Rogério Taffarello, sócio da área de Direito Penal do escritório Mattos Filho, explica que, desde 2018, o entendimento no STF é que, no plenário (com todos os onze ministros), o requisito para esses embargos é o de quatro votos divergentes.