Como vivem os venezuelanos com a possibilidade de ataque dos EUA: 'O que mais preocupa é a comida'

BBC A BBC News Mundo conversou com alguns venezuelanos sobre a ameaça de ataque dos EUA nas últimas semanas Enquanto o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, vive sob suspense ante a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de executar ações militares na Venezuela, muitos cidadãos venezuelanos seguem a vida tentando resolver desafios básicos como botar comida no prato. É quarta-feira de manhã no mercado popular de Quinta Crespo, no centro de Caracas, capital da Venezuela. Ali, uma possível escalada de conflito não parece perturbar a maioria.

"Não vai haver intervenção, nada disso. O que nos prejudicou foi a valorização do dólar", disse Alejandro Orellano, que toma um café enquanto espera clientes que não chegam, à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Desde setembro, o governo Trump reúne tropas e recursos militares a poucos quilômetros da Venezuela. O dispositivo inclui mais de 15 mil militares e o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R.Ford. Até a manhã de segunda-feira (24/11), ao menos sete companhias aéreas internacionais haviam cancelado voos saindo da e chegando à Venezuela após um alerta da autoridade de aviação dos EUA sobre os riscos de sobrevoar o espaço aéreo do país. Há semanas, os EUA realizam ataques aéreos contra supostas "narcolanchas" no Caribe e no Pacífico oriental. Ao menos 83 pessoas morreram nos ataques.

O governo americano acusa os alvos de tráfico de drogas, mas até o momento não apresentou provas. Alguns analistas creem que os ataques são parte de um plano para forçar a saída de Maduro. O governo venezuelano é considerado ilegítimo pelos EUA e vários países da América Latina após as polêmicas eleições presidenciais de 2024, amplamente criticadas pela comunidade internacional. O Brasil não reconheceu a vitória de Maduro. Alejandro Orellano, que vende hortaliças neste mercado há cinco anos, minimiza a troca de ameaças entre os governos americano e venezuelano.

"Olha, veja como está vazio", insiste, apontando para um corredor longo e vazio, repleto de frutas e verduras frescas. Nicole Kolster/BBC Mundo Como Alejandro Orellano, muitos venezuelanos dizem estar mais preocupados com a economia pessoal do que com uma invasão dos EUA O inimigo comum entre os presentes parece ser a alta abrupta dos preços dos alimentos e a pouca capacidade de comprá-los. Um quilo de frango, por exemplo, custa cerca de quatro vezes o salário mínimo mensal oficial. Mesmo com os bônus pagos pelo governo a pensionistas e servidores públicos, o dinheiro não cobre a cesta básica.

Outra realidade é que, desde os protestos antigovernamentais ocorridos após as contestadas eleições presidenciais de 2024, boa parte da sociedade venezuelana evita falar abertamente sobre assuntos que podem ser sensíveis para o governo Maduro. Durante e depois das manifestações, mais de 2 mil pessoas foram detidas, segundo dados oficiais. Nicole Kolster/BBC Mundo Nas ruas de Caracas, a rotina continua enquanto o governo orienta a população a se preparar para uma possível invasão dos EUA Atualmente, 884 pessoas seguem presas por motivos políticos, segundo a organização não governamental Foro Penal.