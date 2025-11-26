A tragédia do incêndio em Hong Kong que deixou 30 mortos e 279 desaparecidos: 'Dava para ver as chamas por dentro'

AFP via Getty Images Pelo menos 36 pessoas morreram e outras 279 estão desaparecidas em um incêndio de grandes proporções que atingiu sete prédios de um condomínio no distrito de Tai Po, em Hong Kong, nesta quarta-feira (26/11). Dezenas de pessoas estão hospitalizadas. Entre os mortos está um bombeiro de 37 anos, que morreu enquanto combatia as chamas. O governo o descreveu como "dedicado e corajoso".

Mais de 800 bombeiros estão no local para tentar apagar o fogo no condomínio de Wang Fulk Court. O incêndio foi classificado como nível cinco, o mais grave em Hong Kong. A última vez que um incêndio deste nível atingiu a região foi em 2008, quando o Cornwall Court — no distrito comercial de Mong Kok — pegou fogo. Segundo o chefe do Executivo da região, John Lee, o incêndio está agora sob controle, com três prédios já sem vestígios de chamas. O fogo começou às 14h51 no horário de Hong Kong (madrugada no Brasil). Centenas de apartamentos foram evacuados e os moradores levados para abrigos temporários e unidades habitacionais de emergência.

Um bebê e uma mulher idosa foram resgatados dos prédios no início da noite. Uma investigação sobre as causas do incêndio está em andamento. Segundo as autoridades, a velocidade com que o fogo se alastrou foi "incomum". As chamas teriam se espalhado rapidamente pelos prédios vizinhos através dos andaimes de bambu, que cercava o condomínio, que estava em reforma.

Getty Images Chamas engoliram blocos de condomínio O Wang Fuk Court é um condomínio composto por oito torres, cada uma com 31 andares. Segundo o censo governamental de 2021, elas oferecem 1.984 apartamentos para cerca de 4.600 residentes. Construídas em 1983, as torres estavam passando por reformas, e a parte externa dos prédios estava coberta por andaimes de bambu.

Esse tipo de andaime é usado em Hong Kong há séculos, pois o bambu cresce rapidamente, é leve e muito resistente. Muitos o consideram um ícone da paisagem urbana da cidade, mas Hong Kong é uma das últimas cidades do mundo a utilizá-lo na construção moderna. Em março, a mídia local noticiou que o Departamento de Desenvolvimento do governo vinha tentando eliminar gradualmente o uso de bambu por questões de segurança.