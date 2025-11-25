Por que Jards Macalé ficou 40 anos sem falar com Caetano Veloso

Reprodução/Instagram @jardsmacale Encontro de Jards Macalé e Caetano Veloso durante as gravações do documentário 'London 70', em que os músicas recordaram a gravação de 'Transa' O cantor e compositor Jards Macalé, morto ontem, aos 82 anos, vítima de uma parada cardíaca, sofrida após um procedimento cirúrgico — ele estava internado no Rio de Janeiro, onde morava, para tratar um enfisema pulmonar —, não se destacou apenas como compositor. Autor de canções icônicas como "Vapor Barato" e "Mal Secreto", ambas em parceria com o poeta Waly Salomão, Macalé também se destacou como produtor e arranjador, sendo responsável pela concepção musical do disco Transa, considerado por muitos o melhor e mais importante disco de Caetano Veloso.

"Sem Macalé não haveria Transa", escreveu Caetano em suas redes sociais, minutos após a confirmação da morte do compositor carioca. O antológico disco, gravado em Londres, uniu e separou os dois músicos e amigos. Eles ficaram mais de 40 anos sem se falar, trocando farpas pela imprensa, numa rinha iniciada por Macalé, que não se conformava com o fato de seu nome não aparecer na ficha técnica de Transa. Reprodução 'Sem Macalé não haveria Transa', escreveu Caetano em suas redes sociais, minutos após a confirmação da morte do compositor carioca Os dois se apresentaram juntos nos shows comemorativos dos 50 anos de Transa.

Caetano convidou Macalé para subir no palco nas duas apresentações no Espaço Unimed, em São Paulo. O músico carioca foi ovacionado pelo público em vários momentos, como no solo de guitarra em "Nine Out of Ten". Por que Caetano não deu crédito a Macalé em Transa? Além do disco não existir sem o produtor, como reconheceu o baiano, eles eram grandes amigos — foi Macao, como era chamado na intimidade, quem ensinou Caetano a tocar violão. "Havia muita intimidade com ele (...) Eu tinha muita timidez como músico, e com ele não ficava intimidado", disse Caetano, em entrevista ao jornal O Globo, em 2012.

De cabeça para baixo Macalé e Caetano conheceram-se no verão de 1963, em Salvador. O compositor tijucano, de férias na Bahia, assustou-se com a timidez quase crônica do jovem artista baiano, que, apesar de ser um ano mais velho, se comportava como um calouro no primeiro dia de aula. "A gente tocava um pouco de violão na sala e depois íamos para o quarto dele. Ele [Caetano] plantava bananeira, ficava de ponta cabeça na cama e dizia: 'Vire também, Macao, vai começar a sessão'', lembrou Macalé, em depoimento ao livro Outras Palavras - Seis Vezes Caetano, de Tom Cardoso. Divulgação Macalé faleceu aos 82 anos, vítima de uma parada cardíaca A luz que entrava pela janela projetava na parede do quarto tudo o que se passava no lado de fora – mas por conta de um fenômeno óptico, essa imagem era projetada de forma invertida, de modo que, para ver o que estava rolando, era preciso ficar de ponta cabeça, relatou o músico

"A gente ficava assim um tempão, vendo as imagens. Caetano mudo, no mais completo silêncio. Nos conhecemos assim", contou Macalé. Dois anos depois desse inusitado começo de amizade, Macalé hospedou Maria Bethânia em seu apartamento, em Ipanema. A cantora havia acabado de chegar ao Rio para substituir Nara Leão no espetáculo Opinião. A amizade com os irmãos Veloso estreitou-se, mas o laço foi interrompido com a prisão de Caetano e o exílio em Londres.