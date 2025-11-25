O que é Lev Tahor, a seita judaica ultraortodoxa acusada de tráfico e abuso de crianças na América Latina

JOHAN ORDONEZ/AFP via Getty Images A comunidade judaica colombiana rejeita as tradições e ações da seita Lev Tahor As autoridades colombianas anunciaram no domingo (23/11) o resgate de 17 menores de idade da seita judaica ultraortodoxa Lev Tahor. A operação ocorreu no sábado em Yarumal, no departamento de Antioquia. Foram identificados cinco meninos, meninas e adolescentes com ordem de busca emitida pela Interpol, por sequestro e tráfico de pessoas.

Relatos policiais mencionados pelas agências de notícias AFP e EFE indicam que os menores seriam provenientes da Guatemala, Estados Unidos e Canadá. "Existem indícios de que alguns deles teriam sido raptados, o que configuraria um possível cenário de tráfico de pessoas sob amparo de doutrina religiosa", destacou o departamento de Migração da Colômbia. Segundo as autoridades, eles estariam "procurando um país onde não houvesse restrições para poder dar prosseguimento a supostas atividades irregulares". Os menores foram transportados para o Centro Facilitador de Serviços Migratórios de Medellín, onde receberam acompanhamento profissional.