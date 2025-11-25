O que é Lev Tahor, a seita judaica ultraortodoxa acusada de tráfico e abuso de crianças na América Latina

O que é Lev Tahor, a seita judaica ultraortodoxa acusada de tráfico e abuso de crianças na América LatinaO grupo foi criado na década de 1980 em Jerusalém, pelo rabino Shlomo Helbrans. Desde então, já passou por vários países, incluindo na América Latina, tentando fugir da Justiça por diversas acusações.
As autoridades colombianas anunciaram no domingo (23/11) o resgate de 17 menores de idade da seita judaica ultraortodoxa Lev Tahor.
A operação ocorreu no sábado em Yarumal, no departamento de Antioquia. Foram identificados cinco meninos, meninas e adolescentes com ordem de busca emitida pela Interpol, por sequestro e tráfico de pessoas.
Relatos policiais mencionados pelas agências de notícias AFP e EFE indicam que os menores seriam provenientes da Guatemala, Estados Unidos e Canadá.
"Existem indícios de que alguns deles teriam sido raptados, o que configuraria um possível cenário de tráfico de pessoas sob amparo de doutrina religiosa", destacou o departamento de Migração da Colômbia.
Segundo as autoridades, eles estariam "procurando um país onde não houvesse restrições para poder dar prosseguimento a supostas atividades irregulares".
Os menores foram transportados para o Centro Facilitador de Serviços Migratórios de Medellín, onde receberam acompanhamento profissional.
Segundo a diretora do departamento de Migração colombiano, Gloria Arriero, ao todo, "foi estabelecida a identificação migratória de 26 pessoas", entre elas os menores resgatados.
