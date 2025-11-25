Moraes declara conclusão do processo de Bolsonaro: o que acontece após o trânsito em julgado?

EPA Bolsonaro foi levado para uma cela na Superintendência da PF em Brasília no dia 22 O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o encerramento do processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. Com isso, terá início a execução da pena. Moraes é quem vai definir onde Bolsonaro ficará preso — isso não foi divulgado ainda pela Corte.

No momento, Bolsonaro está preso preventivamente em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O ministro pode mantê-lo neste local ou decidir que ele deve ser transferido para uma unidade prisional, como o Complexo Penitenciário da Papuda. Já a defesa deve tentar reestabelecer a prisão domiciliar, com o argumento de que o ex-presidente tem graves problemas de saúde. Esse cenário, porém, ficou mais difícil depois que Bolsonaro danificou sua tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda, o que provocou sua transferência para a PF no sábado (22/11).