Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Generais Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira cumprirão pena no Comando do Exército
Agência BBC

Generais Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira cumprirão pena no Comando do Exército

Superior Tribunal Militar (STM) decidirá se generais perderão a patente após condenações em processo por trama golpista
Autor Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
Autor
Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

General Augusto Heleno.
EVARISTO SA/AFP via Getty Images

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o encerramento do processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão.

A decisão mantém Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde ele está desde sábado (22/11) quando foi preso preventivamente.

Além do ex-presidente, Moraes determinou o início do cumprimento de pena para os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Por serem militares, eles ficarão no Comando Militar do Planalto, em Brasília.

Esta reportagem está em atualização

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar