Como é a sala de Estado na PF em que Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos de prisão

Ex-presidente ficará em 'Sala de Estado' na Superintendência da Polícia Federal em Brasília; local é destinado a autoridades.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprirá a pena de prisão por golpe de Estado em uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília onde já estava preso preventivamente desde sábado (22/11).

A Sala de Estado foi adaptada e é privativa. Ela é composta por banheiro reservado, cama, televisão, frigobar, ar-condicionado e uma mesa de trabalho.