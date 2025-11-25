Como é a sala de Estado na PF em que Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos de prisão

Como é a sala de Estado na PF em que Bolsonaro cumprirá pena de 27 anos de prisãoEx-presidente ficará em 'Sala de Estado' na Superintendência da Polícia Federal em Brasília; local é destinado a autoridades.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprirá a pena de prisão por golpe de Estado em uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília onde já estava preso preventivamente desde sábado (22/11).
A Sala de Estado foi adaptada e é privativa. Ela é composta por banheiro reservado, cama, televisão, frigobar, ar-condicionado e uma mesa de trabalho.
Uma Sala de Estado é um local de detenção especial reservado para autoridades.
O local é semelhante ao espaço que abrigou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2018 e 2019, em Curitiba (PR).