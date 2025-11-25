Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cloudflare se desculpa por falha que provocou caos na internet
Agência BBC

Cloudflare se desculpa por falha que provocou caos na internet

Aplicativos como X e ChatGPT apresentaram falha nesta manhã devido a instabilidade na empresa de infraestrutura que atua como intermediária entre sites e usuários
Autor Liv McMahon - Repórter de tecnologia da BBC News
Autor
Liv McMahon - Repórter de tecnologia da BBC News Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Logotipo da Cloudflare em um celular
Getty Images

Diversos sites de grande porte, incluindo o X (antigo Twitter) e o ChatGPT, ficaram fora do ar nesta terça-feira (18/11) pela manhã, devido a problemas que afetaram a Cloudflare, uma importante empresa de infraestrutura de internet.

Milhares de usuários começaram a relatar problemas com os sites e com outros serviços, ao site de monitoramento de interrupções Downdetector logo após as 8h30 pelo horário de Brasília

A Cloudflare afirmou em um comunicado que havia observado "um pico de tráfego incomum em um dos serviços da Cloudflare a partir das 11h20 UTC [cerca de 8h20 em Brasília]", o que causou erros no tráfego que passava por sua rede.

Mais tarde, a empresa explicou que a "interrupção significativa" ocorreu depois que um arquivo de configuração criado para lidar com tráfego malicioso não funcionou como esperado e "provocou uma falha" em seu software que gerancia o tráfego para serviços mais amplos.

"Nós pedimos desculpas aos nossos clientes e à internet em geral por termos falhado com vocês hoje", disse a empresa em comunicado.

"Diante da importância dos serviços da Cloudflare, qualquer falha é inaceitável", acrescentou.

Embora o problema tenha sido resolvido, a empresa destacou que alguns serviços ainda poderiam apresentar erros ao voltarem a ficar online.

Uma mensagem de erro solicita o desbloqueio do cloudflare.com para prosseguir.
OpenAI
Mensagem de erro que apareceu nesta terça (18/11) para usuários do ChatGPT

Uma ampla gama de aplicativos e sites foi afetada pela interrupção da empresa na terça-feira.

Usuários relataram atrasos ou problemas técnicos ao tentar acessar serviços como o aplicativo de encontros Grindr, a plataforma de reuniões remotas Zoom e a plataforma de design gráfico Canva.

Enquanto isso, a rede social X exibia uma mensagem em sua página inicial para alguns usuários informando que havia um problema com seu servidor interno devido a um "erro" originado no Cloudflare.

O site do ChatGPT também exibia uma mensagem de erro para alguns usuários, dizendo: "desbloqueie os desafios cloudflare.com para prosseguir."

O que é Cloudflare?

A Cloudflare é uma grande provedora de segurança na internet em todo o mundo, realizando serviços como verificar se as conexões dos visitantes aos sites vêm de humanos e não de bots.

A empresa afirma que 20% de todos os sites do mundo usam seus serviços de alguma forma.

Não está claro quantos desses sites foram afetados por essa interrupção e em que medida.

O próprio Downdetector — um site para o qual muitos recorrem quando outros sites param de carregar ou parecem ter problemas — também exibiu uma mensagem de erro quando muitos tentaram acessá-lo na terça-feira.

Alp Toker, diretor da NetBlocks, que monitora a conectividade de serviços da web, disse que a interrupção "aponta para uma interrupção catastrófica na infraestrutura da Cloudflare".

"O que impressiona é o quanto da internet teve que se proteger atrás da infraestrutura da Cloudflare para evitar ataques de negação de serviço nos últimos anos", disse ele à BBC.

Os chamados ataques de negação de serviço tentam tornar um serviço online inacessível aos seus usuários, sobrecarregando-o com tráfego excessivo ou explorando vulnerabilidades, o que pode ser prevenido através do Cloudflare.

Toker diz, no entanto, que, como resultado de seu uso massivo — e da conveniência do serviço — o Cloudflare também se tornou "um dos maiores pontos únicos de falha da internet".

A Cloudflare enfatizou que o problema foi resultado de um erro técnico.

"Para ficar claro, não há evidência de que isso seja resultado de um ataque ou causado por uma atividade malicioso", afirmou a empresa no comunicado.

O preço das ações da empresa estava em queda de cerca de 3% por volta do meio-dia pelo horário de Brasília.

Os problemas que afetam os serviços da Cloudflare surgem após uma interrupção que impactou a Amazon Web Services no mês passado, deixando mais de 1 mil sites e aplicativos fora do ar.

Outro grande provedor de serviços web, o Microsoft Azure, também foi afetado logo em seguida.

"As interrupções que testemunhamos nos últimos meses destacaram mais uma vez a dependência dessas redes frágeis", diz Jake Moore, consultor global de segurança cibernética da ESET.

"As empresas muitas vezes são forçadas a depender fortemente de empresas como Cloudflare, Microsoft e Amazon para hospedar seus sites e serviços, já que não há muitas outras opções."

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar